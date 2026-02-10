Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Volverá a subir el transporte en CDMX? Concesionarios dicen que es insuficiente aumento de $1.50 pesos

Aquí te decimos si subirá de nuevo el transporte público en CDMX/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:12 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad no puede garantizar las mejoras al transporte público que se habían prometido

A tres meses de que se confirmara el aumento de $1.50 pesos en el transporte público concesionado de la Ciudad de México, permisionarios de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) aseguran que el ajuste es insuficiente para cumplir con las mejoras prometidas en microbuses, combis y autobuses.

“No alcanza para dar mantenimiento real”

Los concesionarios aseguran que el incremento no cubre los costos básicos de operación.


Con el aumento no alcanza para dar mantenimiento correctivo real, uno quisiera poner refacciones nuevas, pero no se puede. Todo les duele a las unidades”, comentó Ricardo Chávez, permisionario del transporte concesionado.

Transportistas de la CDMX califican como insuficiente el aumento reciente al transporte público/Pixabay

Refacciones caras y menos pasajeros

De acuerdo con los operadores, llantas, refacciones y componentes mecánicos se han vuelto imposibles de costear, lo que los obliga a recurrir a piezas de segunda mano.


A esto se suma una caída sostenida en la demanda de transporte público en la CDMX. Actualmente, cada unidad moviliza entre 250 y 300 pasajeros diarios, cifra que no permite equilibrar las finanzas.

La tarifa está desfasada desde hace más de 20 años; no cubre los costos reales de operación, mantenimiento ni renovación de unidades”, agregaron.
Los concesionarios dicen que no tienen recursos ni para refacciones/X: @TransporteInfo

Capacitación, otra promesa incumplida

Entre los compromisos asumidos tras el aumento al pasaje estaba la capacitación de operadores, muchos de los cuales han sido señalados por manejar sin precaución, poniendo en riesgo a los usuarios.


Sin embargo, los permisionarios aseguran que tampoco ha sido posible cumplir con ese punto.

La capacitación cuesta y hoy no hay margen. Si no alcanza para mantener bien la unidad, mucho menos para profesionalizar al operador”, explicó Eduardo Gutiérrez Silva, operador del transporte concesionado.

“No se puede esperar que, por subir la tarifa hoy, en 15 días haya autobuses nuevos. Se necesita estabilidad financiera durante años para juntar siquiera el enganche”, añadió.

¿Volverá a subir el transporte público en la CDMX?

Luego de que la AMTM calificara como insuficiente el aumento de $1.50 pesos, surgió la duda entre los capitalinos sobre un nuevo incremento al pasaje.


Por ahora, no hay indicios de un nuevo ajuste, ya que las autoridades capitalinas no han anunciado otra modificación a la tarifa de microbuses, combis y autobuses, pese a que los concesionarios aseguran que no pueden garantizar mejoras con el aumento actual.

Desde noviembre pasado incrementó el pasaje en el transporte público concesionado/Gobierno CDMX

Tarifas del transporte concesionado en CDMX

Microbuses y vagonetas

  • Primeros 5 km: $7.50 pesos

  • De 5 a 12 km: $8.00 pesos

  • Más de 12 km: $9.00 pesos

Autobuses

  • Primeros 12 km: $8.50 pesos

  • Más de 12 km: $9.50 pesos

Autobuses de corredores

  • Tarifa única: $9.50 pesos

  • Tarifa nocturna (23:00 a 06:00 h): incremento del 20% sobre la tarifa diurna.

Últimos videos
Lo Último
15:18 "Cuidado" :Medallas olímpicas se rompen durante celebraciones en los Juegos Olímpicos de Invierno
15:01 Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
14:54 ¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
14:50 Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
14:50 WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
14:36 Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
14:35 Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna
14:28 VIDEO: Civiles golpean a policía y destrozan patrulla en CDMX
14:16 Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?
14:12 ¿Volverá a subir el transporte en CDMX? Concesionarios dicen que es insuficiente aumento de $1.50 pesos
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
"Cuidado" :Medallas olímpicas se rompen durante celebraciones en los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
10/02/2026
"Cuidado" :Medallas olímpicas se rompen durante celebraciones en los Juegos Olímpicos de Invierno
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
Futbol
10/02/2026
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
Contra
10/02/2026
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Lucha
10/02/2026
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
Fórmula 1
10/02/2026
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?