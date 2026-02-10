¿Volverá a subir el transporte en CDMX? Concesionarios dicen que es insuficiente aumento de $1.50 pesos

A tres meses de que se confirmara el aumento de $1.50 pesos en el transporte público concesionado de la Ciudad de México, permisionarios de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) aseguran que el ajuste es insuficiente para cumplir con las mejoras prometidas en microbuses, combis y autobuses.

“No alcanza para dar mantenimiento real”

Los concesionarios aseguran que el incremento no cubre los costos básicos de operación.

“Con el aumento no alcanza para dar mantenimiento correctivo real, uno quisiera poner refacciones nuevas, pero no se puede. Todo les duele a las unidades”, comentó Ricardo Chávez, permisionario del transporte concesionado.

Transportistas de la CDMX califican como insuficiente el aumento reciente al transporte público/Pixabay

Refacciones caras y menos pasajeros

De acuerdo con los operadores, llantas, refacciones y componentes mecánicos se han vuelto imposibles de costear, lo que los obliga a recurrir a piezas de segunda mano.

A esto se suma una caída sostenida en la demanda de transporte público en la CDMX. Actualmente, cada unidad moviliza entre 250 y 300 pasajeros diarios, cifra que no permite equilibrar las finanzas.

La tarifa está desfasada desde hace más de 20 años; no cubre los costos reales de operación, mantenimiento ni renovación de unidades”, agregaron.

Los concesionarios dicen que no tienen recursos ni para refacciones/X: @TransporteInfo

Capacitación, otra promesa incumplida

Entre los compromisos asumidos tras el aumento al pasaje estaba la capacitación de operadores, muchos de los cuales han sido señalados por manejar sin precaución, poniendo en riesgo a los usuarios.

Sin embargo, los permisionarios aseguran que tampoco ha sido posible cumplir con ese punto.

La capacitación cuesta y hoy no hay margen. Si no alcanza para mantener bien la unidad, mucho menos para profesionalizar al operador”, explicó Eduardo Gutiérrez Silva, operador del transporte concesionado.

“No se puede esperar que, por subir la tarifa hoy, en 15 días haya autobuses nuevos. Se necesita estabilidad financiera durante años para juntar siquiera el enganche”, añadió.

¿Volverá a subir el transporte público en la CDMX?

Luego de que la AMTM calificara como insuficiente el aumento de $1.50 pesos, surgió la duda entre los capitalinos sobre un nuevo incremento al pasaje.

Por ahora, no hay indicios de un nuevo ajuste, ya que las autoridades capitalinas no han anunciado otra modificación a la tarifa de microbuses, combis y autobuses, pese a que los concesionarios aseguran que no pueden garantizar mejoras con el aumento actual.

Desde noviembre pasado incrementó el pasaje en el transporte público concesionado/Gobierno CDMX

Tarifas del transporte concesionado en CDMX