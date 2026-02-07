VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX

Un video publicado en redes sociales captó cómo la diputada de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, circuló por una avenida de la alcaldía Benito Juárez con una camioneta particular escoltada por una patrulla, aparentemente ignorando un semáforo en rojo y obligando a un ciclista a retirarse del carril. En el material audiovisual, además, la legisladora hace una seña ofensiva al conductor de la bicicleta antes de continuar su camino.

Diana Sánchez Barrios ofrece una explicación pública sobre el video viral donde se le ve con un ciclista. / X: @TendenciasMX

¿Quién es Diana Sánchez Barrios y qué dijo sobre el incidente?

Sánchez Barrios es diputada local de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente en el Congreso de la Ciudad de México, posición que asumió recientemente tras la licencia de otra legisladora.

Diana Sánchez Barrios es diputada del Congreso capitalino. /FB: Diana Sánchez Barrios

Tras la difusión del video, la propia diputada ofreció una declaración pública en un programa de radio, donde reconoció que su actitud fue grosera y explicó que reaccionó así porque se sintió acosada y nerviosa durante la grabación. Según ella, el ciclista llevaba el rostro cubierto, lo que le recordó el atentado armado sufrido en octubre de 2024, en el que resultó herida por varios disparos y dos acompañantes suyos fallecieron.

El video y las explicaciones de Sánchez Barrios han generado críticas en redes sociales. / FB: Diana Sánchez Barrios

Contexto: Un atentado que marcó a la legisladora

El ataque armado al que se refiere la diputada ocurrió en octubre de 2024 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando un hombre en motocicleta abrió fuego contra ella y otras personas. Sánchez Barrios resultó herida y estuvo hospitalizada, mientras que dos acompañantes murieron. Las autoridades han detenido a varios implicados, pero, según informes, no se han dado a conocer a todas las personas detrás del ataque.

La diputada Diana Sánchez Barrios resultó herida en un ataque armado en octubre de 2024 en el Centro Histórico de la CDMX, hecho que ella ha mencionado al explicar su reacción en el incidente vial. / RS

Este hecho ha sido citado por la propia legisladora al justificar su reacción en el reciente video viral, señalando que aún experimenta secuelas físicas y emocionales derivadas de ese atentado.