Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?

Liverpool recibirá al Manchester City en la Jornada 25 de la Premier League, lo que marca una nueva edición de una de las rivalidades más modernas del futbol, pues en los últimos años han dominado la Primera División inglesa, además de brindar espectáculo en cada enfrentamiento.

Mohamed Salah en partido entre Liverpool y Manchester City | AP

Los Reds son un equipo histórico, con distintas etapas exitosas en el futbol local e internacional. Por otro lado, el Manchester City ha vivido su época más gloriosa entre la década pasada y la actual, al ser los amplios dominadores de la Premier League.

¿Cómo ha sido la rivalidad entre Liverpool y Manchester City?

El punto más alto de la rivalidad entre Liverpool y Manchester City se dio cuando coincidieron Jürgen Klopp y Pep Guardiola como los entrenadores de ambos clubes, pues la Premier League era perseguida únicamente por ellos dos.

En la temporada 2018/2019, Manchester City y Liverpool entregaron un final histórico, pues los de Guardiola se coronaron con 98 puntos, mientras que los de Klopp se fueron con las manos vacías pese a registraron 97 unidades, una cifra que sería suficiente para cualquier otro club en épocas pasadas. Tal es el caso del Arsenal, que en su temporada invicta en 2003/2004 levantó el título con 90 puntos.

Klopp con los Reds | liverpoolfc.com

Al año siguiente, Liverpool no perdonó y levantó el título de Premier League con 99 puntos, el único que pudo conseguir Klopp al mando de los Reds. Los de Anfield han sido los únicos que han sido Campeones durante la estancia de Guardiola en el futbol inglés. Guardiola no se ha cansado de declarar que el alemán y los de Merseyside siempre han sido sus mejores rivales.

Otra de las temporadas más épicas de esta rivalidad se dio en la 2021/2022, cuando nuevamente el City se coronó, al registrar 93 puntos, mientras que los Reds consiguieron 92. Además de los enfrentamientos en liga, estos dos clubes han chocado en Copa y Champions League; en el torneo continental, la balanza se inclina a favor del Liverpool al vencer a los de Guardiola en los Cuartos de Final de la campaña 2017/2018, con un global de 5-1.

¿Pérdida de intensidad en la rivalidad?

Los duelos entre estos dos equipos se han caracterizado por la alta intensidad y buen espectáculo. Con la llegada de Arne Slot y el mal rendimiento del City la temporada pasada, no se ha vivido un duelo a la altura de la rivalidad desde la salida de Klopp de Anfield.

Con la urgencia de Slot de recuperar confianza de la afición Red, y la necesidad de Guardiola de acercarse al Arsenal en la cima de la tabla, el duelo en Anfield pinta para dar un toque del espectáculo que hace unos años se desplegaba en el futbol inglés.