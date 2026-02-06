Guardiola defiende a Haaland tras su bajón goleador: “Es el mejor delantero del mundo”

A pesar de que la temporada no ha sido mala para Manchester City, la exigencia de Pep Guardiola siempre es mayor, pues por el momento se siguen manteniendo por debajo del líder Arsenal a seis puntos de distancia.

Otro de los detalles que han ido en contra del equipo de Pep Guardiola es la mala racha goleadora del noruego Erling Haaland, pues en lo que a la Premier League se refiere, su cuota dentro del 2026 es casi nula.

Erling Haaland no ha tenido un buen 2026 en Premier League | AP

Guardiola defiende al 'Androide'

El mal momento que vive Erling Haaland se basa en la cantidad de goles anotados, pues en lo que se refiere a la Premier League, pues en jugadas en movimiento el noruego no ha podido anotar ni una sola vez en lo que va del año.

La última vez que anotó de alguna manera que no fuera un penal, fue el pasado 20 de diciembre cuando Manchester City venció 3-0 a West Ham; cabe aclarar que en aquel momento su aportación fue de dos anotaciones; la última vez que anotó en liga, fue el 7 de enero ante Brighton, pero lo hizo vía penal.

Haaland necesita regresar a la senda goleadora | AP

Ante estos números su entrenador Pep Guardiola ha decidido seguirlo llamando "el mejor delantero del mundo", pues recientemente se le cuestionó acerca con respecto a poner en su lugar a Omar Marmoush, quien anotó doblete en contra de Newcastle en la Carabao Cup, a lo que el español solo respondió: "No lo sé, pero siempre digo que Erling es el mejor".

¿Qué sigue para el City?

A mitad de semana, el Manchester City dejó en el camino a Newcastle en las Semis de la Carabao Cup; sin embargo, en Premier League aún se mantiene a seis puntos de Arsenal, por lo que requiere de una victoria en su duelo ante Liverpool este fin de semana.

El City está necesitado de victorias | AP

Uno de los momentos polémicos de Guardiola durante la semana se dio cuando mencionó abiertamente que no se encuentra contento con la cantidad de dinero que su directiva ha gastado, argumentando que para él se debería de gastar aún más, llegando al límite de ser el primer lugar en ese rubro dentro de la liga inglesa.