Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere

¡Poha! Ya es oficial. Cruz Azul dio a conocer la llegada de Christian Ebere, el jugador ya posó con la camiseta de La Máquina.

El club cementero hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó la bienvenida al jugador nigeriano con un mensaje breve acompañado de un video con sus mejores jugadas.

BIENVENIDO A TU NUEVA CASA, CHRISTIAN EBERE. 💙🚂 pic.twitter.com/mjZzWr31qM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 7, 2026

¿Qué puso Cruz Azul en sus redes sociales?

"Bienvenido a tu nueva casa", escribió Cruz Azul, acompañando el mensaje con imágenes del futbolista, marcando así el inicio de una nueva etapa para Ebere en el futbol mexicano.

El atacante no perdió tiempo y ya realizó el viaje con el equipo rumbo a Toluca, pues su integración al plantel fue inmediata y el cuerpo técnico confía en tenerlo disponible cuanto antes.

¿Se acerca debut?

Christian Ebere podría aparecer en la banca en el estadio Nemesio Diez, en lo que sería su primera convocatoria con el conjunto celeste, a la espera de sumar sus primeros minutos.

La publicación del club no pasó desapercibida y los comentarios de los aficionados se hicieron presentes, dejando claro el entusiasmo que genera la llegada del nigeriano.

Christian Ebere fue campeón del Mundo | MEXSPORT

“Vamos con todo”, “Ojalá la rompa” y “No estamos listos para lo que viene” fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales tras el anuncio oficial.