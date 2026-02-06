Cruz Azul hace oficial la salida de Camilo Cándido

Cruz Azul hizo oficial la salida de Camilo Cándido, poniendo fin a su etapa con el conjunto celeste. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde agradeció al futbolista uruguayo por su paso por la institución de La Noria.

Con este anuncio, se cierra el capítulo de Cándido con la Máquina, equipo al que llegó con expectativas altas pero en el que no logró consolidarse como pieza indiscutible. La directiva optó por dar por terminado su vínculo de manera anticipada.

Camilo Cándido | IMAGO7

¿Dónde jugará Camilo Cándido?

Su futuro está en Uruguay. Camilo Cándido se convertirá en nuevo jugador de Nacional, club en el que ya se presentó para realizar exámenes médicos y pruebas físicas, pasos previos a la firma oficial de su contrato.

El mensaje de despedida de Cruz Azul fue breve pero cordial.

Gracias por todo tu profesionalismo, Camilo! Te deseamos mucho éxito", escribió el club celeste en sus redes sociales, confirmando así su salida.

Para concretar su llegada a Nacional, Cándido rescindió su contrato con Cruz Azul. Cabe señalar que el futbolista aún tenía vínculo vigente con la institución mexicana hasta diciembre de este año, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo para la terminación anticipada.

El nuevo fichaje en Cruz Azul

Mientras tanto, la directiva celeste trabaja en los refuerzos. En La Noria se espera que en próximos días se haga oficial la llegada de Christian Ebere, atacante que fortalecerá el frente ofensivo del equipo.

Cruz Azul continúa ajustando piezas, mientras despide a Cándido y abre paso a una nueva etapa en su proyecto deportivo.