Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul hace oficial la salida de Camilo Cándido

Camilo Cándido | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:50 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El uruguayo llegó con buen cartel, pero nunca se logró consolidar en La Máquina

Cruz Azul hizo oficial la salida de Camilo Cándido, poniendo fin a su etapa con el conjunto celeste. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde agradeció al futbolista uruguayo por su paso por la institución de La Noria.

Con este anuncio, se cierra el capítulo de Cándido con la Máquina, equipo al que llegó con expectativas altas pero en el que no logró consolidarse como pieza indiscutible. La directiva optó por dar por terminado su vínculo de manera anticipada.

Camilo Cándido | IMAGO7

¿Dónde jugará Camilo Cándido?

Su futuro está en Uruguay. Camilo Cándido se convertirá en nuevo jugador de Nacional, club en el que ya se presentó para realizar exámenes médicos y pruebas físicas, pasos previos a la firma oficial de su contrato.

El mensaje de despedida de Cruz Azul fue breve pero cordial. 

Gracias por todo tu profesionalismo, Camilo! Te deseamos mucho éxito", escribió el club celeste en sus redes sociales, confirmando así su salida.

Para concretar su llegada a Nacional, Cándido rescindió su contrato con Cruz Azul. Cabe señalar que el futbolista aún tenía vínculo vigente con la institución mexicana hasta diciembre de este año, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo para la terminación anticipada.

El nuevo fichaje en Cruz Azul

Mientras tanto, la directiva celeste trabaja en los refuerzos. En La Noria se espera que en próximos días se haga oficial la llegada de Christian Ebere, atacante que fortalecerá el frente ofensivo del equipo.

Cruz Azul continúa ajustando piezas, mientras despide a Cándido y abre paso a una nueva etapa en su proyecto deportivo.

Camilo Cándido | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
18:49 México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
18:44 Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
18:35 Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
18:28 ¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
18:27 Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
18:15 Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026
18:03 Fechas y horarios de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno
18:03 Checo Pérez y Cadillac F1: Fecha y detalles para la presentación del monoplaza para 2026
17:46 La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen
17:46 Guardiola defiende a Haaland tras su bajón goleador: “Es el mejor delantero del mundo”
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Beisbol
06/02/2026
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Futbol
06/02/2026
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Contra
06/02/2026
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026
Futbol
06/02/2026
Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026