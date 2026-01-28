Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026

Camilo Cándido está encaminado a regresar a Nacional de Uruguay, aunque por ahora su futuro no está completamente definido. El lateral charrúa se mantiene a la espera de que las negociaciones avancen y se concrete su salida del futbol mexicano.

El uruguayo no entra en los planes de Cruz Azul para el presente torneo, motivo por el cual la directiva celeste trabaja activamente en encontrarle un nuevo equipo. La prioridad del club es liberar su plaza y definir su situación contractual lo antes posible.

Lorenzo Faravelli y Camilo Cándido en partido con Cruz Azul

Cándido aún tiene contrato vigente con La Máquina, el cual finaliza en diciembre de este año. Este factor ha influido en la postura del club, que busca una solución que evite perder al jugador sin obtener algún beneficio deportivo o económico.

Cabe recordar que el defensor estuvo a préstamo con Atlético Nacional de Colombia, etapa en la que tuvo una participación destacada. Incluso fue parte del plantel que se coronó campeón, sumando minutos y regularidad durante su estancia en el futbol sudamericano.

Pese a su buen rendimiento, el conjunto colombiano decidió no hacer válida la opción de compra incluida en el acuerdo. Esto obligó a Cándido a regresar a Cruz Azul una vez concluido el préstamo.

Camilo Cándido en partido con la Máquina

En algún momento se planteó la posibilidad de rescindir el contrato del jugador, como una alternativa para destrabar su salida. Sin embargo, dicha opción fue descartada por la directiva cementera.

Camilo Cándido y Charly Rodríguez en partido con Cruz Azul

La postura actual del club es continuar con la búsqueda de un equipo interesado en hacerse de los servicios del futbolista. Nacional de Uruguay aparece como una de las opciones más claras, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.