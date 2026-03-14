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Futbol

¡Uno más! Julían Araujo fuera de la convocatoria del Celtic por lesión

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:19 - 14 marzo 2026
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Es la primera vez que el mexicano se pierde un partido desde que llegó a Escocia

Celtic sufre una baja sensible antes de su partido ante el Motherwell. Su entrenador, Martín O'Neil, confirmó la baja de Julián Araujo, ya que el lateral mexicano sintió una molestia muscular, así que prefirió darle descanso.

Araujo recientemente disputó los 120 minutos de los Cuartos de Final de la Copa de Escocia ante el Rangers, en donde el conjunto del Celtic se impuso desde el manchón penal luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular.

¿Qué tan grave es su lesión?

En palabras del entrenador del Celtic, la lesión de Julián Araujo es solamente una leve molestia que sintió después de disputar su compromiso copero ante Rangers, así que decidieron no arriesgarlo y darle descanso. Todo parece indicar que es una lesión sin mucha importancia. 

Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe
Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe

Se lesionó durante la semana. Después del partido del domingo sintió una ligera molestia, y al cabo de un rato empezó a sentir rigidez en el muslo. Pensamos que no valía la pena arriesgarlo, así que decidimos darle descanso hoy.

Es algo positivo que Julián Araujo reciba descanso para evitar alguna lesión de gravedad, considerando que algunos jugadores seleccionados con el Tri están sufriendo lesiones que los están dejando fuera de la Copa del Mundo.

Julián Araujo en Selección Mexicana | MEXSPORT

La importancia de Araujo con el Celtic

Su ausencia en el partido ante el Motherwell será la primera vez que el mexicano queda fuera de una convocatoria; ya ni cuando arribó al equipo se le dio descanso y terminó debutando a pesar de tener únicamente un par de días de su llegada.

Julián Araujo en el empate | AP

El rendimiento de Julián Araujo con el Celtic es positivo, jugando todos los partidos de la Liga desde que arribó a Escocia, sumando 10 titularidades, en los que acumula 788 minutos y una anotación ante el Kilmarnock.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC
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