¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup

El mexicano Julián Araujo vivió una noche intensa y llena de tensión en Escocia. El defensor fue titular con el Celtic en los Cuartos de Final de la Scottish Cup y terminó celebrando el pase a las Semifinales tras una dramática tanda de penales frente al eterno rival, el Rangers. Después de 120 minutos sin goles válidos, el conjunto verdiblanco se impuso 2-4 desde los once pasos para mantenerse en la pelea por el título.

Julián Araujo con Celtic previo al duelo vs Rangers I X:@CelticFC

El partido tuvo todos los ingredientes de un clásico de Glasgow. Apenas una semana después de haberse enfrentado en la liga escocesa con un empate vibrante, ambos equipos volvieron a verse las caras, ahora con un boleto a las semifinales en juego. Desde el arranque el duelo se disputó con intensidad, con constantes choques y pocas concesiones defensivas.

Para Araujo fue una noche de alta exigencia. El lateral mexicano arrancó como titular y disputó todo el encuentro, recorriendo su banda con insistencia tanto en labores defensivas como en incorporaciones ofensivas. Su despliegue físico volvió a ser uno de los aspectos más destacados de su actuación.

Un clásico caliente para Julián Araujo

El partido también dejó momentos de fricción. En varios pasajes del encuentro, el defensor mexicano protagonizó roces con atacantes del Rangers, especialmente después de una fuerte entrada que no fue sancionada por el árbitro. Esa acción provocó reclamos y un breve conato de bronca dentro del campo.

En lo futbolístico, el Celtic incluso llegó a celebrar un gol que posteriormente fue invalidado por posición adelantada. Con el paso de los minutos, la sensación de que el partido se definiría por detalles comenzó a crecer en un estadio que vivía cada jugada con enorme tensión.

Victoria del Celtic sobre el Ranger en la Copa de Escocia I X:@CelticFC

¿Cómo se definió el pase del Celtic a semifinales?

Cuando parecía que el Rangers encontraba el tanto decisivo en el tiempo extra —obra del inglés Emmanuel Fernandez cerca del minuto 100— el VAR volvió a intervenir para anular la jugada por una mano previa. Esa decisión terminó por empujar el clásico hacia una dramática tanda de penales.

Desde los once pasos, el Celtic mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 2-4 para asegurar su lugar en las semifinales del torneo. Tras el último cobro, la euforia se desató en el estadio, aunque también hubo momentos de caos cuando algunos aficionados invadieron el terreno de juego con bengalas, obligando a la intervención de la policía.

Así, el Celtic y Julián Araujo avanzaron con sufrimiento, pero con la ilusión intacta de conquistar la Copa de Escocia. Para el lateral mexicano, el duelo representó otra prueba de carácter en uno de los clásicos más intensos del futbol europeo, donde su equipo salió victorioso en una noche que quedará marcada por la tensión y el drama hasta el final.

Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe