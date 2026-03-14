Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
Se rompió el telón de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX; en el Cuauhtémoc el Puebla y Necaxa abrieron la décima primera fecha con desolado empate sin goles con polémica arbitral incluida por parte de Ismael Rosario López Peñuelas.
La polémica por parte del arbitraje llegó en el minuto 60 del encuentro tras la disputa del esférico por parte de Kevin Rosero que terminó por doblarle el tobillo derecho de Nicolás Díaz tras la inercia de la jugada que provocó el semblante de dolor por parte del rival.
¿Qué dijo El Cantante?
Dicha jugada fue inmediatamente sancionada con la cartulina roja por parte del silbante; sin embargo, la jugada fue criticada por El Cantante Guerrero quien aseguró que no era para ser sancionada con la expulsión debido a que no puso en peligro.
“Esto NUNCA es roja. El jugador de ClubNecaxa no pone en peligro al rival, el jugador de ClubPueblaMX abre la pierna, flexiona el mismo su pie. Pésimo el VAR ya van 2 errores graves. Normal inicio de jornada por parte del arbitraje”, mencionó desde su cuenta de X.
Tras su crítica en redes sociales aficionados se prendieron y lanzaron comentarios en contra del analista de TUDN por su postura ante la jugada: “Cómo no va ser roja si le traba el pie con esa lanza al pie y después le cae con riesgo de romperlo”.
"Pone en riesgo la integridad del adversario, claro que es roja", "Es tan roja como la que le sacaron a Lima en el América vs tigres", fueron tan solo algunos comentarios por su postura del exárbitro del futbol mexicano.
Esto NUNCA es roja. El jugador de @ClubNecaxa no pone en peligro al rival, el jugador de @ClubPueblaMX abre la pierna, flexiona el mismo su pie.— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 14, 2026
Pésimo el VAR ya van 2 errores graves.
Normal inicio de jornada por parte del arbitraje.
📺@TUDNUSA pic.twitter.com/MhCS14Mp0I
¿Cómo fue el partido?
No llegó el invitado al Cuauhtémoc. Puebla y Necaxa igualaron sin anotaciones en el juego de este viernes por la noche, el conjunto de la Franja no pudo terminar con su seguidilla de encuentros sin reencontrarse con el triunfo, mientras que el cuadro Hidrocálido sumó su séptimo partido sin ganar.
Tras el resultado ambas escuadras buscarán en su siguiente partido terminar con el mal paso en el presente torneo, Puebla cuando se mida a Santos Laguna en Torreón y Necaxa cuando visite a Tijuana en la Frontera.