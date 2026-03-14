Kun Agüero reconoce la grandeza del Cruz Azul

Sergio Agüero visitó México para jugar con su equipo de Kings League, Krü FC y bajo ese contexto recordó a los equipos que conoce de la Liga MX, entre los que destacó Cruz Azul, especialmente por sus actuaciones en la Copa Libertadores, que atrajeron a varios aficionados del continente, incluido el ‘Kun’.

Kun Agüero ene vento de la Premier League I IG:@kunaguero

¿Qué dijo Agüero del Cruz Azul?

Agüero reveló que no tiene equipo favorito en México, pero sí conoce a varios de ellos gracias a sus actuaciones en la Copa Libertadores. Entre los mencionados también estuvieron América y Santos Laguna.

No tengo un equipo favorito en México. Cuando era chico recuerdo que Cruz Azul estuvo bastante en la Copa Libertadores y jugó varias veces con Boca Juniors, también América y Santos Laguna eran equipos llamativos en ese momento”, dijo Agüero.

Cruz Azul venció a Rayados en la ida de Octavos de Final | MEXSPORT

Además, el exdelantero del Manchester City contó que lo invitaron a ver los partidos de este fin de semana en Liga MX, para ver el duelo entre Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y el de América ante Mazatlán en el Ciudad de los Deportes.

Actualmente están Pumas y Tigres. Me invitaron al estadio de Cruz Azul y América, así que si tengo tiempo iré a ver algo de futbol. La verdad es que no sé bien de qué equipo debería ser, así que la gente puede decidir de qué equipo me hago hincha”, comentó el ‘Kun’.

Cruz Azul festeja victoria sobre Rayados | MEXSPORT

Los favoritos de Agüero para el Mundial 2026

Previo a la Copa del Mundo 2026, Agüero dio a sus favoritos para llevarse la justa. Sobre Argentina comentó que es complicado que una Selección gane dos veces seguidas, pero que en caso de lograrlo sería algo increíble.

Argentina, Francia, España, Alemania. Creo que Brasil no hay que darlo por vencido. Siempre son los equipos que históricamente suelen llegar a instancias lejanas. Argentina, por ser el último campeón, es favorito. Ganar dos mundiales seguidos no es fácil. Si lo logran, será algo que no se podrá creer ni para nosotros los argentinos ni para el mundo. No va a ser fácil. Ojalá sea Argentina, pero esperemos que sea un buen mundial para todos los países”, agregó Agüero.

Maradona se coronó con Argentina en México 1986. | MEXSPORT

El ‘Kun’ y su deseo de jugar en el Estadio Azteca

Acerca del Estadio Banorte, el ‘Kun’ confesó que le hubiese encantado jugar ahí, debido al peso histórico que posee tras el Mundial de 1970, en el que Brasil de Pelé se coronó, y el de 1986, cuando Diego Armando Maradona llevó a Argentina a levantar el trofeo más preciado.

Sí, me hubiese gustado jugar ahí. Nosotros recordamos el Azteca, el gol de Diego (Maradona) y el Mundial 86. Me hubiese gustado. Lo están remodelando. Esperemos que quede bien modernizado. A todo lo que están haciendo ahorita, que quede modernito el Azteca”, concluyó Agüero.