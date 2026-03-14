Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"

Cruz Azul y títulos son dos palabras que al principio de este siglo no iban de la mano, sin embargo, los últimos años han sido diferentes con La Máquina. Después de romper la sequía de Liga MX y lograr un título más en la Liga de Campeones de la Concacaf, la afición celeste sueña ya con la Décima, algo que Nicolás Larcamón, estratega de La Máquina, lo sabe.

En entrevista con Vamos Show, conducido por KeryNews y César Luis Merlo, el argentino lanzó una advertencia para todo el balompié nacional, que para los aficionados celestes es una declaración de intenciones. Larcamón aseguró que, al final del Clausura 2026, Cruz Azul será Campeón de la Liga MX.

CRUZ AZUL SERÁ CAMPEÓN: LARCAMÓN ⚽️😱



Nicolás Larcamón contestó una caja de preguntas con respuestas que reflejan su forma de ver el fútbol. ⚽️



¿Qué es lo que más disfruta?, ¿qué es lo primero que hace cuando gana?, pero lo más importante: confía plenamente en esta Máquina para… pic.twitter.com/3I5Ofur4pR — Vamos.Show (@vamos_show) March 14, 2026

No es la primera advertencia de La Máquina

El gran nivel de Cruz Azul es algo que todo aficionado al futbol mexicano ha presenciado, por lo que desde hace un par de jornadas es uno -o el único- de los favoritos al título. En declaraciones recientes, Víctor Velázquez, presidente del equipo, destacó que una de las razones por la contracción de Nicolás Larcamón fue por su ambición de títulos.

"Cuando platiqué con Nico y tuvimos las primeras entrevistas, le dije que llegaba a un club donde si no sale campeón es fracaso. Vamos por todo aquí. Si lo hace mal el director técnico, el director deportivo o hasta el mismo presidente, es momento de hacerse a un lado", comentó el Ingeniero.

Cruz Azul venció a Rayados en la ida de Octavos de Final | MEXSPORT

¿Qué sigue para Cruz Azul?

El conjunto cementero tendrá uno de sus compromisos más complicados en el torneo al visitar a Pumas. Cruz Azul volverá a Ciudad Universitaria ante uno de los equipos revelación del Clausura 2026; una verdadera prueba para Nicolás Larcamón y La Máquina.

Además, después de ese compromiso, el conjunto celeste tendrá que cerrar la obra que inició en Monterrey en la Liga de Campeones de la Concacaf. Cruz Azul recibirá a Rayados en la Vuelta de los Octavos de Final, con ventaja de 3-2.