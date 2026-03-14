Simeone elogia a Obed Vargas tras su primera titularidad con Atlético de Madrid: "Jugó bien"

Obed Vargas vivió una noche especial al disputar su primera titularidad con el Atlético de Madrid en el triunfo 1-0 frente al Getafe en LaLiga. El mediocampista mexicano respondió con un desempeño sólido durante 73 minutos y recibió elogios de su entrenador, Diego Simeone, tras el encuentro.

El futbolista de 20 años aprovechó la oportunidad en el once inicial y mostró personalidad en el mediocampo rojiblanco, cumpliendo en labores defensivas y ofensivas pese a no llegar con continuidad de minutos en el equipo colchonero.

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group

Simeone elogia el desempeño de Obed Vargas

Tras el partido, Diego Simeone destacó la actuación del mexicano y valoró su capacidad de adaptación en un compromiso exigente. El técnico argentino consideró que Vargas respondió bien en su primera oportunidad como titular con el Atlético.

El chico jugó bien, se adaptó bien para ser su primer partido de titular, no venía teniendo continuidad y cumplió con un trabajo colectivo defensiva y ofensivamente muy bueno

Atlético de Madrid vence a Getafe | X: @Atleti

El entrenador también señaló que el desgaste físico fue normal con el paso de los minutos, por lo que decidió sustituirlo al 73 para dar ingreso a Marcos Llorente y refrescar esa zona del campo.

Los números de Obed Vargas ante Getafe

Más allá de los elogios de Simeone, el rendimiento de Vargas también quedó reflejado en las estadísticas. El mexicano destacó por su seguridad en la distribución del balón y su participación en el juego colectivo del Atlético de Madrid.

Durante los 73 minutos que disputó, registró 89 % de precisión en pases, completando 34 de 38 intentos, incluidos dos pases largos acertados y un pase clave que terminó con un disparo al poste.