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Futbol Internacional

Obed Vargas titular en la victoria de Atlético de Madrid sobre Getafe

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:44 - 14 marzo 2026
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El mexicano volvió a tener actividad con el Atleti tras siete juegos al hilo quedándose en el banquillo

El Atlético de Madrid consiguió una victoria fundamental al imponerse 1-0 al Getafe, una victoria con tintes mexicanos, pues Obed Vargas recibió la confianza del 'Cholo' Simeone y tuvo su primera titularidad con los Colchoneros.

En un encuentro marcado por la intensidad defensiva y la expulsión de Abdel Abqar al inicio del segundo tiempo, un solitario gol de Nahuel Molina en los primeros minutos del partido fue suficiente para que el conjunto local asegurara los tres puntos en casa, a pesar del asedio final de los azulones.

Atlético de Madrid vence a Getafe | X: @Atleti

El partido comenzó con un dominio claro de los dirigidos por Diego Simeone, quienes buscaron abrir el marcador desde los instantes iniciales. Al minuto 8, Nahuel Molina sorprendió con un potente remate de pierna derecha desde fuera del área que se incrustó en la escuadra superior derecha de la portería defendida por David Soria. A partir de ese momento, el Atlético gestionó la ventaja, aunque el Getafe mantuvo el orden y generó peligro intermitente a través de Luis Vázquez y Martín Satriano.

EXPULSIÓN POR "TOCAMIENTOS"

La segunda mitad trajo consigo un cambio drástico en la dinámica del juego tras la intervención del VAR al minuto 54. Una acción inapropiada de Abdel Abqar resultó en su expulsión directa, pues el jugador del Getafe fue captado por las cámaras tocando los genitales de Sørloth, dejando al Getafe con diez hombres durante gran parte del complemento.

A pesar de la inferioridad numérica, el equipo visitante no bajó los brazos y puso a prueba a Juan Musso en los minutos finales, especialmente con un cabezazo de Adrián Liso que el guardameta argentino logró desviar para mantener el cero en su portería.

OBED VARGAS TITULAR

Una de las principales novedades en el esquema inicial fue la presencia de Obed Vargas, quien volvió a pisar el césped en un partido oficial tras haber pasado siete encuentros sin tener participación. El joven mediocampista no solo volvió a tener minutos, sino que lo hizo directamente en el once titular, asumiendo responsabilidades en la recuperación y distribución del balón junto a Koke y Nico González.

Vargas mostró un despliegue físico importante durante los 73 minutos que permaneció en el campo, ayudando a contener las arremetidas de Mauro Arambarri y Luis Milla. Sin embargo, su ímpetu le costó una tarjeta amarilla al minuto 68 tras una falta sobre Milla. Poco después, fue sustituido por Marcos Llorente en un movimiento táctico de Simeone para refrescar el centro del campo y asegurar el resultado ante un Getafe que, a pesar de la roja, nunca dejó de presionar.

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group
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