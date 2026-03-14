Peaky Blinders se hacen presentes con el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid anunció que llegó a un acuerdo con la empresa de videostreaming Netflix para promocionar su exitosa serie Peaky Blinders de seis exitosas temporadas que está próxima a estrenar una película.

Los alrededores del Estadio Riyadh Air Metropolitano se convirtieron en una pequeña representación de la ciudad de Birmingham ambientada en el siglo XX, donde se colocaron stands de peluquerías y una exhibición de autos antiguos.

Stand de peluquería afuera del Riyadh Metropolitanto l X: @Atleti

Para poner mayor ambientación, hubo personas que se disfrazaron de los famosos protagonistas de la serie y se tomaron fotos con aficionados en las inmediaciones del inmueble. Todos los alrededores tomaron la forma de Peaky Blinders.

La plantilla del Atlético de Madrid también se metió a ese universo. El autobús oficial del equipo fue escoltado por autos antiguos al mero estilo del siglo XX y varios actores caracterizados de la serie recibieron a los jugadores.

Home Sweet Home 🏡 pic.twitter.com/wqBd2mYYdH — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

La trama de Peaky Blinders

Peaky Blinders: The Immortal Man llegará primero a cines en marzo de 2026 y posteriormente se estrenará en Netflix. | Netflix

Peaky Blinders es una serie de drama criminal que se ambiente en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Ambienta en la ciudad ingles de Birmingham, la trama gira en torno a una banda de criminales que buscan escalar socialmente mediante contrabando, violencia y apuestas ilegales.