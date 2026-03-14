¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar

Luego de que el actor mexicano José Ángel Bichir fuera hospitalizado de emergencia este viernes en la Ciudad de México tras un incidente ocurrido en un edificio de la colonia Narvarte, su nombre comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios de entretenimiento.



El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia. / @joseangelbichir

En medio de la conversación pública sobre su estado de salud, usuarios recordaron un episodio de su vida personal que durante años generó curiosidad: el supuesto contrato de confidencialidad que habría firmado cuando mantuvo una relación con la cantante Belinda.

La historia resurgió en redes sociales luego de que usuarios recordaran declaraciones del propio actor, quien en el pasado aseguró que sí existió un acuerdo que le impedía hablar abiertamente sobre su romance con la intérprete de “Sapito”.

Belinda. / @belindapop

¿Existió un contrato de confidencialidad entre Belinda y José Ángel Bichir?

El propio actor fue quien habló del tema en entrevistas con medios durante eventos públicos. En ese momento explicó que no podía revelar detalles de su relación con la cantante porque había firmado un acuerdo de confidencialidad.

Bichir también aclaró que nunca negó haber tenido un vínculo sentimental con la artista, pero explicó que el acuerdo legal le impedía profundizar en la historia o revelar aspectos de su vida privada junto a ella.

Bichir afirmó que nunca negó su relación con Belinda, pero dijo que estaba limitado por un acuerdo firmado. / @joseangelbichir

Una relación que comenzó años atrás

El actor y la cantante se conocen desde que eran adolescentes. Ambos coincidieron en proyectos televisivos durante su juventud, entre ellos la telenovela “Aventuras en el tiempo”, donde compartieron pantalla cuando iniciaban sus carreras.

Belinda y Bichir de niños. / @joseangelbichir