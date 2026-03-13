¿Murió César Évora? Esto se sabe del rumor que circula en redes sociales

El nombre de César Évora se ha vuelto tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de que comenzó a circular el rumor de su supuesta muerte.

Incluso han aparecido publicaciones de distintas páginas en las que colocaron su fotografía con un moño negro, lo que generó confusión entre los seguidores del actor.

César Évora es un actor cubano con varias décadas de trayectoria/X: @Evora_fanpage

Rumor sobre la muerte de César Évora se vuelve viral

Cubano de nacimiento, pero con su carrera desarrollada principalmente en México, César Évora es un reconocido actor, sobre todo por su participación en telenovelas exitosas.

Entre sus trabajos más recordados destacan producciones como: La madrastra

Abrázame muy fuerte

El privilegio de amar

Mariana de la noche

Amor bravío

Gracias a la popularidad que alcanzó entre el público mexicano, especialmente durante la década de los 90 y principios de los 2000, el rumor sobre su presunta muerte se difundió rápidamente en redes sociales y buscadores de internet.

“Otro grande que se despide”, fue uno de los mensajes publicados en diferentes posteos, acompañados de fotografías del actor en blanco y negro y con un moño de luto.

Esta es una de las publicaciones que circulan en redes sociales en las que se dice que el actor murió/Facebook

No hay confirmación oficial sobre la muerte del actor

Hasta el momento no existe información oficial que confirme la muerte de César Évora, ni tampoco reportes que respalden la versión que circula en redes.

Todo apunta a que se trata de una noticia falsa.

El rumor habría surgido después de que, hace unos días, el propio actor tuvo un encuentro con medios de comunicación y aprovechó para desmentir que esté vendiendo saludos en internet, aclarando además que no tiene redes sociales.

Hace unos días el actor César Évora desmintió que tuviera redes sociales/X: @Evora_fanpage

Yo no tengo redes, pero hay alguien que se está dedicando a vender mis saludos. Nunca he vendido un saludo; a cada persona que se me acerca me pide un saludo para su abuelita o su mamá, para su esposa, hija, quien sea, nunca he cobrado por eso.