¿Chicharito se revela como Águila? Nuevo polémico video de Javier Hernández

Javier Hernández ha vuelto a aparecer en redes sociales con un video polémico, esta vez acompañado de un animal controversial, al menos por su pasado como jugador de Chivas, pues en su brazo izquierdo, Chicharito cargaba a un águila.

En este nuevo posteo, el exjugador del Rebaño ha respondido preguntas acerca de su pasado, presente y futuro, pero ha dejado una duda acerca de lo que sucederá con él como jugador profesional, dando a entender que su carrera no ha terminado.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7

¿Guiño a las Águilas?

Chicharito hizo una dinámica en la cual tenía que hablar hasta el momento en el que escuchara una mentira acerca de él, quedándose callado en algunas preguntas directas a su persona o a su familia, relacionadas ya sea a la manutención para sus hijos o los rumores de lo que ha afectado en su carrera la presencia de Diego Dreyfus.

Pero donde todo comenzó a ponerse más interesante, fue cuando dejó en claro que siempre tuvo la disposición de regresar a la Selección Mexicana, y no solo eso, sino que también ha dado un guiño directo a su futuro como futbolista profesional.

La última pregunta fue: "¿Chicharito es un exfutbolista profesional?", en la cual habló de inmediato, para parar la dinámica, dejando claro que eso es una mentira, además de aclarar que pronto se tendrán noticias acerca de su futuro, pero todo esto, mientras también señalaba al águila en su brazo, misma que presentó bajo el nombre de Spirit.

¿Chicharito al Atlante?

La posibilidad de ver a Javier 'Chicharito' Hernández con la camiseta del Atlante ha comenzado a tomar fuerza en el futbol mexicano, especialmente tras los reportes que lo colocan como una de las principales opciones del club para el Apertura 2026. El regreso de los Potros a la Liga MX ha impulsado la búsqueda de un fichaje de alto impacto, y el nombre del histórico delantero encaja perfectamente en ese perfil.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la directiva azulgrana ni del propio jugador, versiones cercanas al entorno del club señalan que ya estaría en la órbita como una alternativa real para reforzar el proyecto. Su experiencia internacional, liderazgo y peso mediático lo convierten en un candidato ideal para encabezar una nueva etapa del Atlante en el máximo circuito, además, el nuevo entrenador es Miguel Herrera, con quien coincidió en el Tri.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC