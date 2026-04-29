Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

"Si quieres ser campeón mundial, tienes que entrenar fuerte todos los días", "Güerito de Tepito"

El Güerito de Tepito quiere ser campeón del mundo | CAPTURA
El Güerito de Tepito quiere ser campeón del mundo | CAPTURA
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 20:46 - 28 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El joven boxeador de 16 años quiere ser la próxima figura mexicana en la disciplina

La vida de un boxeador está lejos de ser sencilla. Requiere disciplina extrema y sacrificios constantes: entrenar todos los días, renunciar a los antojos, limitar el tiempo personal… y aun así, nada garantiza alcanzar un título mundial, el sueño máximo de cualquier pugilista.

Por eso sorprende encontrar a un joven con ese nivel de compromiso desde tan temprana edad. Incluso peleadores experimentados batallan por mantener esa constancia. Sin embargo, Juan “El Güerito de Tepito” Pérez, con apenas 16 años, ya es profesional y tiene claro su objetivo: convertirse algún día en campeón del mundo.

“Es un deporte muy fuerte. Yo me levanto desde las cinco de la mañana y entreno duro tres o hasta cuatro veces al día”, compartió en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Juan Pérez peleará el próximo 15 de mayo en la histórica Arena Coliseo | MARIO GUZMÁN
Juan Pérez peleará el próximo 15 de mayo en la histórica Arena Coliseo | MARIO GUZMÁN

Para él, la clave está en la disciplina total: “Si no estás listo o preparado, siempre va a haber alguien mejor que tú que te va a ganar. Entonces tienes que ser cien por ciento disciplinado”.

Juan debutó como profesional a los 16 años, pero su historia con el boxeo comenzó mucho antes. Desde los 10 años que pisó por primera vez un gimnasio, no se ha separado del deporte que hoy define su vida.

“Mucha gente me pregunta por qué estoy donde estoy, y es por la disciplina. Desde que empecé a boxear de niño, no lo he dejado”, asegura. Y lo tiene claro: “Si quieres ser campeón del mundo, tienes que entrenar fuerte todos los días”.

Juan Pérez entró al boxeo para aprender a defenderse | MARIO GUZMÁN
Juan Pérez entró al boxeo para aprender a defenderse | MARIO GUZMÁN

Como cualquier adolescente, también enfrenta retos fuera del ring. La dieta es uno de los más complicados: “A mí también me gustan las golosinas. No tanto las papas, pero sí las malteadas, las fresas. Ahorita estoy batallando, siempre lo he dicho: la dieta para mí es lo más difícil”, reconoce.

Su estilo de vida también lo ha llevado a renunciar a muchas experiencias propias de su edad: “Llevo como mes y medio sin salir, y todavía me falta medio más. No tengo tiempo para eso”.

En una etapa en la que muchos jóvenes tienen sus primeros acercamientos al alcohol o las drogas, Juan mantiene la mente firme en su objetivo y en no caer en tentaciones.

“Yo creo que es de uno mismo. Puedo tener un amigo que fume marihuana a lado mío, pero yo no lo hago. Es tener claro lo que quieres lograr. Mis amigos saben que soy boxeador y no me ofrecen ni alcohol ni drogas”.

Juan Pérez dice ser 'hijo del barrio' | MARIO GUZMÁN
Juan Pérez dice ser 'hijo del barrio' | MARIO GUZMÁN

A sus 16 años, Juan “El Güerito de Tepito”, se ha puesto un solo objetivo en la mente: convertirse en campeón del mundo. Este próximo viernes 15 de mayo, en la Arena Coliseo tendrá su segunda pelea como profesional y su presentación en México.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Boxeo
Lo Último
00:25 "Es como la Champions League": Hugo Lloris elogia la Concachampions
00:10 A 43 días: la semana convulsa de Oswaldo Sánchez, previo al debut del Tri en Alemania 2006, por la muerte de su padre
00:06 ¿Chicharito refuerza al Atlante? Esto es lo que se sabe
00:05 Partidos de hoy miércoles 29 de abril
23:27 Alexis Vega dedica emotivo mensaje a compañeros no convocados a la Selección Mexicana
22:50 Pumas vs América: ¿cuál es el precio de los boletos para la Vuelta de Cuartos de Final?
22:35 Guido Pizarro, 'ilusionado' con la victoria de Tigres sobre Nashville
22:31 How 'Bout Them Cowboys! Los refuerzos de Dallas de cara a la próxima temporada
22:23 ¿Qué datos desaparecerán del acta de nacimiento? Esto resolvió la Corte para evitar discriminación
22:10 Turco Mohamed arremete contra el Tri por convocatoria del Mundial: "Esperabas más seleccionados"