"Si quieres ser campeón mundial, tienes que entrenar fuerte todos los días", "Güerito de Tepito"

La vida de un boxeador está lejos de ser sencilla. Requiere disciplina extrema y sacrificios constantes: entrenar todos los días, renunciar a los antojos, limitar el tiempo personal… y aun así, nada garantiza alcanzar un título mundial, el sueño máximo de cualquier pugilista.

Por eso sorprende encontrar a un joven con ese nivel de compromiso desde tan temprana edad. Incluso peleadores experimentados batallan por mantener esa constancia. Sin embargo, Juan “El Güerito de Tepito” Pérez, con apenas 16 años, ya es profesional y tiene claro su objetivo: convertirse algún día en campeón del mundo.

“Es un deporte muy fuerte. Yo me levanto desde las cinco de la mañana y entreno duro tres o hasta cuatro veces al día”, compartió en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Juan Pérez peleará el próximo 15 de mayo en la histórica Arena Coliseo | MARIO GUZMÁN

Para él, la clave está en la disciplina total: “Si no estás listo o preparado, siempre va a haber alguien mejor que tú que te va a ganar. Entonces tienes que ser cien por ciento disciplinado”.

Juan debutó como profesional a los 16 años, pero su historia con el boxeo comenzó mucho antes. Desde los 10 años que pisó por primera vez un gimnasio, no se ha separado del deporte que hoy define su vida.

“Mucha gente me pregunta por qué estoy donde estoy, y es por la disciplina. Desde que empecé a boxear de niño, no lo he dejado”, asegura. Y lo tiene claro: “Si quieres ser campeón del mundo, tienes que entrenar fuerte todos los días”.

Juan Pérez entró al boxeo para aprender a defenderse | MARIO GUZMÁN

Como cualquier adolescente, también enfrenta retos fuera del ring. La dieta es uno de los más complicados: “A mí también me gustan las golosinas. No tanto las papas, pero sí las malteadas, las fresas. Ahorita estoy batallando, siempre lo he dicho: la dieta para mí es lo más difícil”, reconoce.

Su estilo de vida también lo ha llevado a renunciar a muchas experiencias propias de su edad: “Llevo como mes y medio sin salir, y todavía me falta medio más. No tengo tiempo para eso”.

En una etapa en la que muchos jóvenes tienen sus primeros acercamientos al alcohol o las drogas, Juan mantiene la mente firme en su objetivo y en no caer en tentaciones.

“Yo creo que es de uno mismo. Puedo tener un amigo que fume marihuana a lado mío, pero yo no lo hago. Es tener claro lo que quieres lograr. Mis amigos saben que soy boxeador y no me ofrecen ni alcohol ni drogas”.

Juan Pérez dice ser 'hijo del barrio' | MARIO GUZMÁN