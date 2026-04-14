Sandra Cuevas reta a C4 Jiménez a una pelea de box: “Que me lo pongan y nos damos en la ma... solos”

Sandra Cuevas no se anda con rodeos. La exalcaldesa de Cuauhtémoc lanzó un reto de boxeo al periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, a quien señaló como alguien que “molesta y molesta” sin parar.

Sandra Cuevas difundió en redes un cartel estilo pelea de boxeo donde aparece frente a Carlos “C4” Jiménez./ X

Con el carácter “bravo” de quien se crió en Tepito, la también empresaria fue tajante: no le interesa el intercambio de palabras ni los señalamientos mediáticos. Lo que propone es algo mucho más directo.

"Fíjense que a mí me gustaría, pero que me pongan un hombre al que le traigo ganas. Que me pongan con él y sí, sí me ponía yo los guantes y ya como nos toque", expresó.

Y es que, aunque evitó mencionarlo por su nombre, dejó claro a quién iba dirigido el reto, pues el periodista de Multimedios es con quien ha mantenido fricciones desde hace meses. “Ya lo conocen, es uno que está ahí, moleste y moleste. Que me lo pongan y nos damos en la madre solos", sentenció Cuevas.

Cansada de los ataques en redes sociales, Sandra fue directa: “Nada de que te digo, que me dices y te la miento, me la mientas, no. Nos ponemos los guantes y que gane el mejor”, reiteró.

Sandra Cuevas en un evento de la alcaldía Cuauhtémoc

SANDRA CUEVAS ABRIRÁ GIMNASIO DE BOXEO

Sandra Cuevas también aprovechó su presencia en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo para dialogar con su presidente, Mauricio Sulaimán, y avanzar en un proyecto en el que, de la mano del CMB, becarán a jóvenes en su nuevo gimnasio, impulsado por su empresa Sandra Cuevas Diamond Group.

El recinto se ubicará entre las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en una bodega que ya está siendo habilitada. La condición para los jóvenes que deseen integrarse es sencilla pero firme: disciplina, orden y no abandonar los estudios. A cambio, la beca será total.

“Los chavos que tengan disciplina, que tengan orden, que estudien y que quieran ser boxeadores van a poder ir becados, totalmente patrocinados por el CMB y por Sandra Cuevas Diamond Group”, explicó.

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