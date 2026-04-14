Belinda y Los Ángeles Azules lanzan canción oficial para el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un fuerte toque mexicano en su álbum oficial, luego de que se confirmara la colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules para lanzar “Por Ella”, una cumbia que buscará convertirse en uno de los temas más representativos del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la Copa del Mundo, donde se compartió un adelanto del tema que mezcla la voz pop de la cantante con el estilo inconfundible de la agrupación originaria de Iztapalapa.

Belinda y la FIFA dieron a conocer el tema que será parte del álbum oficial del Mundial / Especial

Ya puedes preguardar el tema nuevo

“Por Ella. De Mexico para el mundo. La más reciente canción del Álbum Oficial de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, 'Por Ella', de Los Ángeles Azules y Belinda sale este viernes. Pre-guárdala y mantente al pendiente para conocer más lanzamientos de canciones”, se lee en el tweet.

La canción ha generado gran expectativa entre los aficionados, no solo por la unión de ambos artistas, sino por la manera en que la cumbia se adapta al contexto futbolero, ya que, aunque mantiene el sello romántico característico de Los Ángeles Azules, también puede interpretarse como una metáfora del deseo de conquistar el trofeo del Mundial, dándole un significado especial dentro del torneo.

“Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella. Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo”, se escucha en el primer vistazo del tema.

En redes sociales estuvieron circulando algunas imágenes del video que ya grabaron sobre el tema 'Por Ella' / Especial

El estreno de ‘Por Ella’

El estreno oficial de “Por Ella” está programado para el viernes 17 de abril, y estará disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music y Deezer. Además, la FIFA habilitó la opción de “pre-save” para que los seguidores puedan agregar la canción a sus bibliotecas en cuanto esté disponible, lo que ha incrementado la expectativa en torno a su lanzamiento.

Este tema formará parte del álbum oficial del Mundial 2026, un proyecto que reunirá a artistas de distintas partes del mundo con el objetivo de fusionar la música con el futbol en un solo concepto global. Incluso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó el impacto que tendrá esta producción.

La cumbia de Los Ángeles Azules buscará poner a bailar a todos los seguidores de la Selección Nacional / Especial

"¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Belinda y Los Ángeles Azules trabajan juntos, ya que anteriormente colaboraron en “Amor a primera vista”, uno de los temas más exitosos del grupo en los últimos años. Ahora, con “Por Ella”, ambos artistas buscarán llevar la cumbia mexicana a un escenario internacional en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.