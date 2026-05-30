¿Mbappé era el problema? PSG apunta al Bicampeonato de Champions sin el francés

Contrario a lo que la lógica dictaba con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, las cosas no han funcionado para el francés y tampoco para el club, que en estas dos temporadas no pudieron levantar los títulos esperados.

¿Cómo le ha ido al PSG y al Real Madrid con el movimiento de Mbappé?

Por otro lado, el exequipo de Mbappé, Paris Saint-Germain vive uno de sus mejores momentos en la historia, al comenzar a poner su nombre en la élite del futbol, luego de obtener su primera Champions League, y ahora estar a las puertas de conseguir el Bicampeonato.

Kylian Mbappé y Franco Mastantuono | x:@realmadrid

No es un secreto que el vestidor del PSG estaba incómodo con la presencia de Mbappé, especialmente desde la llegada de Luis Enrique, quien exigía más del delantero francés. Su salida en 2024 rumbo al Real Madrid auguraba el éxito en el club blanco, mientras que para el conjunto parisino la sensación era de un vacío importante.

Destinos diferentes para PSG y Real Madrid

El destino para ambas escuadras fue distinto, pues PSG logró llegar a la Final de Champions League, luego de un inicio de temporada con altibajos, en el que incluso estuvo abajo en la tabla de la Fase de Liga. Después de vencer al Liverpool de Arne Slot, los dirigidos por Luis Enrique encontraron la fuerza para dominar el torneo.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP

En la Final, el equipo francés aplastó 5-0 al Inter de Milán, para agregar la primera Orejona a sus vitrinas. Mientras tanto, Real Madrid solo levantó la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa.

Después de ganar la Champions League en 2024, Real Madrid entró en una crisis de títulos, pues ya van dos temporadas en las que no han sumado trofeos de peso como LaLiga o La Orejona.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

Mbappé, el señalado

El delantero francés ha sido señalado y cuestionado por su personalidad en el vestuario, el cual los aficionados consideran como negativo, ya que en el PSG mostró una imagen similar.