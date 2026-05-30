Luis Enrique y la oportunidad de unirse a los máximos ganadores de Champions League

Luis Enrique ha demostrado su capacidad para llevar a un grupo a la gloria y el claro ejemplo es lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain, club al que le entregó su primera Champions League y que tiene la oportunidad de convertirse en Bicampeón.

PSG está en una nueva Final del torneo europeo, la segunda de manera consecutiva. Con la oportunidad del Bicampeonato, Luis Enrique apunta a unirse a la lista de entrenadores con más Orejonas en la historia.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP

¿Cuántas Champions ha ganado Luis Enrique?

El entrenador español ya cuenta con dos Champions, la primera con el Barcelona en 2015, y la segunda con el PSG la temporada pasada, luego de una Final en la que aplastó al Inter de Milán con un marcador de 5-0.

Luis Enrique en práctica del Barcelona | AP

En caso de que el PSG se corone ante el Arsenal, Luis Enrique alcanzaría su tercera Champions, mismas que Pep Guardiola, Bob Paisley y Zinedine Zidane tienen, tres de los máximos ganadores del torneo.

El entrenador con más Champions League en la historia es Carlo Ancelotti con cinco, tres conseguidas con el Real Madrid y dos con el Milan. Son únicamente cuatro técnicos en la lista de máximos ganadores y Luis Enrique busca ser el quinto.

Carlo Ancelotti en un partido con Real Madrid | AP

Zinedine Zidane es el único entrenador que consiguió sus Champions de forma consecutiva, una hazaña histórica al ser Tricampeón con el Real Madrid. Por otra parte, Guardiola ganó sus Champions con el Barcelona y Manchester City.

Entrenadores con más Champions League

* Carlo Ancelotti (5): Milan (2003 y 2007) y Real Madrid (2014, 2022 y 2024).

* Bob Paisley (3): Liverpool (1977, 1978 y 1981).

* Zinedine Zidane (3): Real Madrid (2016, 2017 y 2018).