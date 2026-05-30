Lucha libre de luto; Muere luchador mexicano, que se hizo famoso por vender sus tangas, en desafortunado accidente

La lucha libre mexicana se encuentra de luto después de que se confirmara que Tempo, luchador independiente, originario de la colonia Escuadrón 201, de Iztapalapa, falleciera durante un accidente vial en el cruce de Eje 3 Oriente y Recreo a Los Reyes, en Iztacalco, dentro de la Ciudad de México.

¿Cómo fue identificada la víctima?

Con información del Heraldo de México, se pudo confirmar que la persona era el famoso luchador que estaba inmerso desde hace seis años en el deporte luchístico, de acuerdo a testigos el atleta fue impactado por un camión de carga, cuando conducía su motocicleta, y salió proyectado hacia una camioneta.

Tempo, luchador independiente l X:RaulGtzNR

El cuerpo terminó junto a la estación Recreo de la Línea 5 del Metrobús y resaltaba con un tatuaje en el brazo: “Un día a la vez”; elementos del cuerpo de emergencia llegaron al lugar del reporte para poder levantar el cuerpo para liberar la circulación automovilística.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México había dado a conocer el percance: "#PrecauciónVial | Servicios de emergencia realizan labores viales en Eje 3 Oriente dirección Sur a la altura de Av. del Recreo, @IztacalcoAl. Conduzca con precaución para evitar accidentes".

Cuerpo del luchador Tempo l X:RaulGtzNR

Esto dijo Tempo en una entrevista

El luchador Tempo había tenido una entrevista meses atrás donde resaltó su emprendimiento en donde vendía sus propias tangas e incluso haciendo su propia marca: “¿Cuándo haz visto que un luchador venda tangas? Nunca, entonces saqué mi marca de tangas con mi nombre atrás y mi máscara enfrente", dijo para “El Gráfico”.

"Me gusta mucho vender, mi familia es de comerciantes, vendíamos mochilas y desde chiquito me ponían a trabajar Actualmente disfruto poner mi mesita y la interacción con el público, por eso en este plano de innovación y para llamar la atención decidí poner a la venta mis tangas, es algo que se vende muy bien", resaltaba.

Tempo, luchador mexicano l x:revistaboysmx

Tempo aseguró que aprovechaba que las mujeres lo seguían mucho: "Aprovechó que las mujeres me siguen mucho para sacar en cada presentación una tanga en la boca, normalmente la regalo si me llama la atención una chamaca, con la esperanza de que después me la modele”, resaltaba entre risas.