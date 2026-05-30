Mundial 2026: Francia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

A solo una semana de que arranque la Copa del Mundo 2026, las naciones comienza a armar su 11 inicial, aunque unos que menos problemas que otros, tal es el caso de Francia, equipo que de la portería hasta la punta cuentan con una plantilla basta y de élite, misma que buscará hacer historia una vez más, ahora en Norteamérica.

Luego de una magnífica exhibición en Rusia 2018 y Qatar 2022, Didier Deschamps y compañía buscarán repetir lo hecho y llegar a una nueva final, ahora con toda la experiencia del mundo, sabiendo que el camino para hacer historia comienza el 16 de junio, ante Senegal.

Kylian Mbappé tras perder la Final de Qatar 2022 con la Selección de Francia | MEXSPORT

Calendario

La Selección de Francia será una de las sanciones que no saldrán de territorio estadounidense durante la Fase de Grupos, situación que podría ‘favorecer’ al equipo, pues el desgaste puede ser menor.

Les Bleus arrancarán su participación en la Copa del Mundo el lunes 16 de junio cuando reciban a su similar de Senegal en el MetLife Stadium (mismo donde se jugará la Final), posteriormente viajará a Philadelphia para enfrentar a Irak y cerrará la primera Fase en Massachusetts ante Noruega.

Lunes 16 de junio - Francia vs Senegal - MetLife Stadium

Domingo 22 de junio - Francia vs Irak - Lincoln Financial Field

Jueves 26 de junio - Noruega vs Francia - Gillette Stadium

Francia derrota a Colombia | AP

Kylian Mbappé, la figura de Francia y todo el Mundial

Si se habla de la Selección de Francia también se debe de hablar de su figura actual, Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid pese a estar dentro de algunas polémicas a lo largo de la temporada, permanece como el líder y máximo referente del equipo francés.

El jugador Merengue no sólo competiría por llevar a su nacimiento la gloria en este torneo internacional, sino que podría entrar a la historia y convertirse en el máximo anotador del torneo más importante del balompié. Actualmente, ‘Kiki’ cuenta con 12 goles, estando a solo cuatro tantos de Miroslav Klose.

Mbappé besa la Copa del Mundo de Rusia 2018

Bicampeona y actual subcampeona

Francia comenzó a tomar protagonismo en las Copas del Mundo en la década de los 90’ s, todo a raíz de conseguir su primer mundial en 1998 tras superar a Brasil, de la mano de un joven, Zinedine Zidane. 20 años después, ahora con un joven Mbappé, los Gallos volvieron a levantar el título, imponiéndose al caballo negro, Croacia.

Pese a solo tener dos copas, el equipo francés ha sido protagonista en incontables ocasiones, pues es uno de los equipos con más presencia en este torneo, participando en 17 justas y llegando al 2026 con una racha de ocho consecutivas.

A excepción de Sudáfrica 2010 donde quedaron eliminados en Fase de Grupos, Le Blues es uno de los equipos con más participación en la fase final del torneo, llegando incluso a tres finales (Alemania 2006, Rusia 2018, Qatar 2022) en las últimas cinco contiendas.

Kylian Mbappé en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

Una historia de adiós

Francia se robará los reflectores del siguiente mundial no sólo por su gran plantel y estilo d ejuego, sino que también tendrá una conmovedora despedida de su entrenador, Didier Deschamps, quién dará un paso al costado luego de 14 años al mando.

En su palmarés, el estratega francés se lleva una copa del mundo, una subcampeonato de la Eurocopa y un subcampeonato mundial. Deschamps lleva dirigidos un total de 337 partidos; ganando 163, empatado 103 y cayendo en 71 ocasiones.

Didier Deschamps, en conferencia de prensa | EFE

Lista de Convocados:

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal).

Volantes: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan).