Camavinga se queda sin Mundial tras decisión de Didier Deschamps

Didier Deschamps dejó una de las declaraciones más fuertes previo al Mundial 2026 y el gran señalado fue Eduardo Camavinga.

Durante la presentación de la convocatoria de Francia, el seleccionador francés prácticamente confirmó que el mediocampista del Real Madrid quedó fuera por el complicado año que atravesó entre lesiones y falta de continuidad.

“Viene de una temporada difícil, con pocos partidos y muchas lesiones”, explicó Deschamps al ser cuestionado sobre la ausencia del futbolista merengue.

La decisión sorprendió en Francia, ya que Camavinga era considerado una pieza importante dentro del recambio generacional de los Bleus tras haber sido subcampeón en Qatar 2022.

Camavinga | AP

Las lesiones terminaron pesando para Camavinga

El mediocampista perdió protagonismo en los últimos meses tanto con el Real Madrid como con la selección francesa. Las constantes molestias físicas y el irregular cierre de temporada terminaron afectando seriamente sus posibilidades de entrar en la lista definitiva.

Didier Deschamps seleccionador Francés | IMAGO7

Además, en los últimos partidos internacionales quedó relegado detrás de futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté y Warren Zaïre-Emery dentro de la rotación de Deschamps.

Los convocados de Francia para el Mundial 2026

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Didier Deschamps presentó una lista de 26 futbolistas liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y N´Golo Kanté.