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Futbol

Camavinga se queda sin Mundial tras decisión de Didier Deschamps

Eduardo Camavinga chocó cabeza con Asencio | X: @RealMadrid
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:28 - 14 mayo 2026
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El entrenador francés explicó que las constantes lesiones y la falta de continuidad del mediocampista influyeron en su ausencia

Didier Deschamps dejó una de las declaraciones más fuertes previo al Mundial 2026 y el gran señalado fue Eduardo Camavinga.

Durante la presentación de la convocatoria de Francia, el seleccionador francés prácticamente confirmó que el mediocampista del Real Madrid quedó fuera por el complicado año que atravesó entre lesiones y falta de continuidad.

“Viene de una temporada difícil, con pocos partidos y muchas lesiones”, explicó Deschamps al ser cuestionado sobre la ausencia del futbolista merengue.

La decisión sorprendió en Francia, ya que Camavinga era considerado una pieza importante dentro del recambio generacional de los Bleus tras haber sido subcampeón en Qatar 2022.

Camavinga | AP

Las lesiones terminaron pesando para Camavinga

El mediocampista perdió protagonismo en los últimos meses tanto con el Real Madrid como con la selección francesa. Las constantes molestias físicas y el irregular cierre de temporada terminaron afectando seriamente sus posibilidades de entrar en la lista definitiva.

Didier Deschamps seleccionador Francés | IMAGO7

Además, en los últimos partidos internacionales quedó relegado detrás de futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté y Warren Zaïre-Emery dentro de la rotación de Deschamps.

Los convocados de Francia para el Mundial 2026

Didier Deschamps presentó una lista de 26 futbolistas liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y N´Golo Kanté.

Francia compartirá grupo con Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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