¿Despedida de Red Bull? La escudería manda mensaje tras debut de Verstappen en Nürburgring

¿Se prepara para el adiós a la Fórmula 1? Desde la temporada parada, Max Verstappen ha externado en más de una ocasión su falta de motivación en la categoría, lo que se suma a su inconformidad con el nuevo reglamento. Por ello, han circulado muchos rumores sobre su posible salida de Red Bull.

De momento, no hay nada más que especulación, pero mientras la incertidumbre crece, el neerlandés encuentra aliento en otros desafíos. Luego de su debut en septiembre de 2025 en las carreras de resistencia, Verstappen debutó oficialmente este jueves en las 24 horas de Nürburgring.

Max Verstappen en la clasificación de las 24 horas de Nürburgring | RED BULL

Y contrario a lo que podría pensarse, Red Bull mantiene todo el apoyo a su piloto estrella. "¿Planes para el fin de semana?", escribió la escudería austriaca en sus redes sociales, donde compartió fotos de Max a bordo del Mercedes-AMG GT3.

¿Cómo le fue a Verstappen en su debut en Nürburgring?

La primera clasificación de la prueba en Eifel se celebró este jueves y el neerlandés fue el primero de su equipo que salió a escena. A pesar de las complicaciones que supuso la lluvia, Verstappen cumplió con la vuelta obligatoria que le permitirá formar parte de la competencia el fin de semana.

Su Mercedes-AMG GT3 fue el primer coche en bajar de los nueve minutos y medio en la clasificación. Además, Max lideró la parrilla durante los primeros 90 minutos, antes de que un problema con el alerón delantero relegara al equipo a posiciones inferiores.

"El éxito es ganar. Por eso estamos aquí. Sé que no va a ser fácil, pero ese es el objetivo de todos", declaró Verstappen tras su debut en esta exigente competencia. "Probablemente será la mejor sensación. Estás solo, dándolo todo en la oscuridad; así que tengo muchas ganas", añadió.

Max Verstappen en la clasificación de las 24 horas de Nürburgring | RED BULL

¿Cuándo y dónde ver a Verstappen en Nürburgring?

Este viernes se celebrará la segunda parte de la clasificación, tras lo cual la verdadera prueba para Max y compañía vendrá el sábado 16 de mayo. El evento está programado para comenzar a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y finaliza 24 horas después, el domingo 17.

La carrera podrá verse en directo en Red Bull TV, además que la vista desde la cabina de Verstappen podrá seguirse en el canal de YouTube de Red Bull Motorsports. Después de este evento, el cuatro veces campeón de la F1 deberá cambiar de chip y prepararse para el Gran Premio de Canadá.