El GP de México se renueva con una inversión millonaria para este 2026

La Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), promotora del Gran Premio de México, ha anunciado una considerable inversión destinada a la modernización y mantenimiento del Autódromo Hermanos Rodríguez.

CIE ha puesto en marcha un ambicioso plan de remodelación con el objetivo de conservar la homologación de Grado 1 de la FIA, un requisito indispensable para acoger a la máxima categoría del automovilismo.

La inversión total para estas obras asciende a 202 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 11 millones de dólares. Los trabajos comenzaron formalmente el pasado lunes en las instalaciones del autódromo.

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Intervenciones clave en la pista y el Paddock

Aunque el trazado no será alterado, las mejoras técnicas se centrarán en áreas operativas y de competición cruciales. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la aplicación de una nueva capa de asfalto de 6.5 centímetros en puntos estratégicos del circuito para mejorar el agarre y la resistencia.

Además, se renovará por completo el asfalto de la zona del paddock. Otro de los cambios significativos se realizará en los bordillos, también conocidos como "lavaderos".

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Si bien no se han revelado todos los detalles, se espera que las modificaciones, especialmente en las primeras curvas, busquen evitar que los pilotos recorten la pista al final de la recta principal, una práctica común en ediciones anteriores.