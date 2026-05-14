Tebas carga contra Florentino Pérez: "La mentira continúa, pero con alguna pastilla para mentir mejor"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una nueva escalada de su enfrentamiento público. El cruce de acusaciones se centra en el papel de ambas instituciones en el conocido 'Caso Negreira'.

El caso investiga los pagos que el Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por un total de 8,4 millones de euros hasta 2018, supuestamente a cambio de informes arbitrales.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

"El guion de la mentira continúa"

A través de su cuenta en la red social X, Tebas desmintió las afirmaciones de Pérez, quien había asegurado que "el Real Madrid es el único que se personó" en la causa y que "LaLiga no hizo nada".

"Falso", sentenció Tebas. "El Real Madrid no fue el primero: fue el último. Antes se personaron LaLiga en Fiscalía y el árbitro Estrada en el juzgado. Los registros están ahí", aclaró el presidente de la patronal, adjuntando un vídeo con las palabras del mandatario madridista.

Tebas también lanzó un ataque personal, sugiriendo que la actitud de Pérez en una reciente rueda de prensa fue más reveladora que en su entrevista con Josep Pedrerol. "Una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: el martes se vio al auténtico Florentino, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor", escribió.

Según el dirigente de LaLiga, el interés del Real Madrid en el 'Caso Negreira' ha sido intermitente y estratégico. «Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el Barcelona estaba en la Superliga y eran "amigos"», señaló, insinuando que la «dignidad» del club blanco reapareció solo cuando el Barça se distanció del proyecto.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Aclaraciones sobre la relación con el medio Relevo

Otro punto de fricción fue la acusación de Florentino Pérez de que LaLiga financió al medio digital Relevo para atacar al Real Madrid. Tebas lo negó rotundamente, explicando que la relación comercial era muy distinta.

"La relación real de LaLiga con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación LaLiga obtuvo ingresos", afirmó. "Así que no solo no financiamos Relevo, es que fue justo al contrario". Con ironía, añadió: "Qué manía tienen los papeles de fastidiar los relatos de conspiraciones".

Tebas aseguró que tanto el Real Madrid como el Consejo Superior de Deportes (CSD) tuvieron acceso a las cuentas y revisaron los acuerdos con diversos grupos de comunicación, sin encontrar irregularidades. "Resultado: cero financiación encubierta. Cero operación contra el Real Madrid", concluyó.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | X: @RealMadrid

Un mensaje directo a Florentino

En un tono más personal, Tebas se dirigió directamente al presidente del Real Madrid: "Florentino, estos días no te veo muy bien asesorado. O faltas a la verdad, o te cuentan cosas falsas. Y, sinceramente, cada vez cuesta más saber cuál de las dos opciones es peor".

El presidente de LaLiga defendió la institución que dirige, compuesta por 42 clubes, y recordó que el Real Madrid la ha demandado "cerca de un centenar de veces". "Confundir perder votaciones con ser perseguido es preocupante. Confundir ingresos con financiación ya es otra cosa", matizó.