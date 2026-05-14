Santiago Sandoval, de la cantera al protagonismo: la historia del destacado juvenil de Chivas

La historia de Santiago Sandoval comenzó lejos de Guadalajara, aunque siempre estuvo ligada al futbol. Nacido en Boca del Río, Veracruz, el 7 de agosto de 2007, llegó al mundo cuando su padre Alonso 'Negro' Sandoval formaba parte del plantel de los Tiburones Rojos de Veracruz, institución en la que permaneció únicamente una temporada.

Desde muy pequeño, Sandoval inició su proceso de formación en las escuelas de Chivas, donde rápidamente comenzó a destacar por sus condiciones dentro del terreno de juego. Su camino en las fuerzas básicas rojiblancas arrancó oficialmente a los 14 años, durante el Torneo Clausura 2022, dando el primer paso de una trayectoria que terminaría por convertirlo en una de las principales apuestas del proyecto encabezado por Gabriel Milito.

El delantero fue creciendo de manera constante dentro de la cantera del Guadalajara, recorriendo prácticamente todas las categorías juveniles de la institución. Formó parte de la Sub-14, Sub-16, Sub-17 y Sub-19, acumulando experiencia, minutos y consolidándose poco a poco como uno de los futbolistas con mayor proyección dentro del club.

Santiago Sandoval celebra uno de sus goles con Chivas | MEXSPORT

La carrera de Sandoval

Con el paso de los torneos, Sandoval ganó protagonismo gracias a su capacidad goleadora, su intensidad física y la regularidad que mostró principalmente en las categorías Sub-17 y Sub-19, donde logró posicionarse como uno de los jugadores más destacados de su generación. Además, complementó su proceso formativo participando con Club Deportivo Guadalajara en la Tercera División durante el Torneo del Sol 2024, experiencia que fortaleció aún más su desarrollo competitivo.

Los números reflejan el crecimiento que tuvo dentro de la cantera rojiblanca. A lo largo de su etapa en fuerzas básicas disputó 88 partidos, 57 de ellos como titular, además de registrar 27 goles anotados. Sus estadísticas arrojan un promedio de 0.31 goles por encuentro, es decir, prácticamente marcó una anotación cada tres partidos.

Para el Torneo Apertura 2025 llegó el momento que cambió por completo su carrera. Gabriel Milito decidió convocar a los trabajos de pretemporada con el primer equipo, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes sorpresas dentro del plantel rojiblanco.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

El juvenil rompió con el proceso habitual de desarrollo dentro de Chivas. Dio el salto directamente de la categoría Sub-19 al primer equipo, sin pasar por la Sub-21 ni por el Tapatío. Su rendimiento durante los entrenamientos terminó por convencer completamente al estratega argentino, quien decidió integrarlo de lleno a su proyecto pese a que en ese momento apenas tenía 17 años.

“Santi Sandoval es otro futbolista que conocimos cuando llegamos. Joven, tenía 17 años en ese momento, ahora 18. Y también en esa primera pretemporada, cuando empezamos a entrenar, nos deslumbró. Es un chico con un ritmo físico tremendo y una calidad, un talento individual muy importante como para intentar acompañarlo en su desarrollo y crecimiento, y para que él también nos pueda dar ese talento.

¿Cómo fue el debut de Santiago Sandoval

Porque es un jugador con mucho talento, que tiene gol, tiene olfato goleador, que puede marcar ingresando como lo hizo hoy, que tiene un buen uno contra uno y que además es muy generoso en las tareas defensivas. A pesar de su juventud, con 18 años muestra una madurez que pareciera de alguien con más experiencia. Muy contento por él, realmente muy contento por él”, reconoció el estratega argentino.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

El debut oficial de Santiago Sandoval con el primer equipo rojiblanco llegó el sábado 19 de julio de 2025, durante el encuentro entre León y Guadalajara, marcando así el inicio de una nueva etapa para uno de los talentos juveniles que más expectativa ha generado recientemente dentro de Chivas.

Semanas después, el atacante vivió otro momento inolvidable en su naciente carrera al marcar su primer gol como profesional el 16 de agosto de 2025, durante el duelo entre Guadalajara y FC Juárez correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025. Aquella anotación representó el comienzo de una rápida consolidación dentro del primer equipo.