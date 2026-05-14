¿Sergio Mayer anda haciendo coraje? Pierde demanda millonaria contra Gustavo Adolfo Infante

La larga pelea legal entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante parece haber llegado a su fin. El periodista de espectáculos confirmó públicamente que ganó la demanda por presunto daño moral que el actor y político interpuso en su contra hace aproximadamente tres años y en la que exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares.

La noticia fue revelada por el propio conductor de televisión a través de redes sociales, donde celebró el fallo judicial y aseguró que el tribunal resolvió por unanimidad rechazar el amparo promovido por Mayer, dejando sin efecto las pretensiones económicas que el exintegrante de Garibaldi mantenía en su contra.

"Estoy en condiciones de decirles que tengo una noticia bomba, el Diputado Sergio Mayer, quien me demandó por 2.5 millones de dólares, perdió el ampara por unanimidad. ¿Ahora qué dirá el político este al respecto? Creo que las Instituciones de mí país. Esto se acabó", escribió Gustavo Adolfo en su cuenta oficial.

Hasta el momento, Sergio Mayer no ha emitido ninguna postura pública sobre la resolución ni sobre las declaraciones del conductor de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante detalló los pormenores de la demanda que le interpuso el actor Sergio Mayer / Especial

¿Por qué Sergio Mayer demandó a Gustavo Adolfo Infante?

Durante la emisión del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante explicó cómo comenzó el conflicto legal y aseguró que todo surgió después de que hablara sobre Mayer en uno de sus espacios de espectáculos en 2023.

Según relató el periodista, el actor argumentó que algunos comentarios emitidos en televisión afectaron una importante negociación relacionada con un reality show familiar que supuestamente preparaba con una empresa productora.

"El día de ayer, un tribunal me dio el gane de una demanda por daño moral que hace tres años interpuso Sergio Mayer en mi contra", comentó el periodista.

Hasta el momento, el excantante de Garibaldi no ha dicho nada sobre el caso / FB: @SergioMayerActor

De acuerdo con la versión de Mayer, las declaraciones habrían provocado que el proyecto fuera cancelado, generándole pérdidas millonarias.

"No se lo pagan ni a Eugenio Derbez con su familia junta, pero bueno, ni que fueran las Kardashian. Entonces, que como yo había hablado mal de él, se le había caído esa negociación", dijo Gustavo Adolfo Infante mientras relataba el origen del conflicto.

Al conductor lo estaban demandando por 2.5 millones de pesos por daño al exdiputado / Especial

Gustavo Adolfo asegura que intentó llegar a un acuerdo

El conductor también afirmó que, antes de llegar hasta las últimas instancias legales, buscó resolver el problema de manera conciliatoria, aunque presuntamente Sergio Mayer decidió continuar con el proceso judicial.

"Quisimos hacer un arreglo, pero dijo: 'No, hasta donde tope'. Perdió la segunda instancia, se amparó, pierde el amparo (...) el día de ayer determinaron que no hay materia por el cual Sergio Mayer pierde y los 2.5 millones de dólares que me estaba solicitando, no se los tengo que pagar", declaró.

Infante aseguró además que el caso prácticamente quedó cerrado y que, legalmente, Mayer ya no tendría más recursos para continuar la disputa.

"Creo que es una victoria para la libertad de expresión, cosa con la que estoy muy satisfecho, muy agradecido", añadió el periodista durante la transmisión.

Según el conductor de televisión, Sergio Mayer rechazó llegar a un acuerdo / FB: @SergioMayerActor

Gustavo Adolfo Infante lanza fuertes acusaciones

La polémica escaló todavía más cuando Gustavo Adolfo Infante acusó públicamente a Sergio Mayer de presuntamente intentar influir en jueces y magistrados durante el proceso judicial.

"Mayer, como diputado federal, intentó hacer tráfico de influencias yendo con los jueces, los magistrados. Tenemos hasta los videos de cuando llegaba Sergio Mayer a amedrentar y amenazar a jueces y magistrados. Gracias señores jueces por ser imparciales y por hacer la justicia como tiene que ser. Por mí, Mayer está muerto", lanzó el conductor.

Una pelea que llevaba años encendida

La rivalidad entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se convirtió durante años en uno de los pleitos más mediáticos dentro del espectáculo mexicano. Ambos intercambiaron declaraciones, indirectas y críticas públicas en entrevistas, programas de televisión y redes sociales, alimentando una confrontación que finalmente terminó en tribunales.