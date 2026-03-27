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VIDEO: Poncho de Nigris amenaza a Gustavo Adolfo Infante tras un supuesto fraude en Ring Royale

Los personajes de la televisión ahora traen un pleito por los pasados encuentros / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:50 - 27 marzo 2026
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El influencer habría enviado mensajes intimidatorios tras ser señalado por presuntas irregularidades en su evento de peleas

Poncho de Nigris vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por un enfrentamiento directo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien lo acusó públicamente de un supuesto fraude en el evento de peleas entre celebridades Ring Royale.

Durante una transmisión del programa Sale el Sol, el comunicador aseguró que recibió mensajes y audios con tono de amenaza por parte del influencer, luego de que señalara presuntas irregularidades en el espectáculo.

El periodista no se guardó nada y lanzó una fuerte acusación al calificar el evento como un “fraude monumental”, asegurando que las peleas no fueron reales, sino que estuvieron previamente guionadas y que tiene pruebas que dará a conocer. 

Ring Royale sigue causando controversia tras el éxito que tuvo con sus peleas de influencers / FB: @PDenigrisOficiaal

Las acusaciones: “fraude monumental” y pruebas en camino

El periodista explicó que cuenta con material que respaldaría sus declaraciones, incluyendo correos electrónicos y grabaciones.

“Hoy les voy a explicar, pero vamos a hacer una cosa. Tengo una información bien fuerte, bien, bien fuerte. Solo les quiero decir que ayer Poncho de Nigris me mandó mensajes amenazándome. Amenazándome, que donde me encuentre, que por qué nos rompieron la madre él y yo. O sea, así”, precisó.
Gustavo Adolfo Infante asegura tener pruebas de que las peleas estaban arregladas / FB: @gustavo.a.infante.3

Además, Infante sostuvo que no piensa dar un paso atrás:

“Yo me sostengo en lo dicho, no me he hecho 1 milímetro para atrás, no me he hecho 1 milímetro para atrás, y hoy les voy a decir, hoy voy a soltar la información de Ring Royale”.

El audio de Poncho de Nigris

Durante el programa, el periodista presentó un audio atribuido a Poncho de Nigris, donde se escucha un reclamo directo:

“Sinceramente no lo puedo entender. No sé si quieres causar morbo, polémica o qué, pero ¿por qué demeritar en lugar de? ¿Para qué hacerte de más enemigos, güey? ¿Para qué cerrarte puertas en lugar de abrirte, güey?”
El influencer mandó mensajes de audio al periodista para que dejara de hablar de su show o tendrían problemas / FB: @PDenigrisOficiaal

El mensaje sube de tono al advertir sobre un posible encuentro en persona:

“Acuérdate que siempre nos encontramos, güey. Así como a Gabo, a lo mejor me voy a topar un día otra vez contigo como Las Vegas. Ya no hagas daño, güey. Ya no hagas daño. Ya suma, güey. Saca notas verdaderas. Une, güey, en lugar de dividir”.
Gustavo Adolfo asegura que no se retractará de lo que dijo y que presentará las pruebas / FB: @gustavo.a.infante.3

La polémica crece en redes

El conflicto ya comenzó a generar reacciones entre usuarios, quienes se dividen entre quienes apoyan al periodista y quienes defienden al influencer.

La tensión podría escalar aún más, ya que Gustavo Adolfo Infante adelantó que revelará más detalles sobre el evento, lo que pondría en aprietos a Poncho de Nigris y a los organizadores de Ring Royale.

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