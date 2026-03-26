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Contra

Bellakath y Yeri Mua calientan redes con posible pelea en Ring Royale 2

Su rivalidad podría terminar en un encuentro a tres rounds / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:15 - 26 marzo 2026
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Las indirectas del pasado reviven y ahora las reguetoneras están listas para subirse al cuadrilátero

Lo que comenzó como una simple broma en redes sociales podría convertirse en uno de los combates más virales del entretenimiento digital. Bellakath y Yeri Mua encendieron las plataformas tras mostrarse dispuestas a enfrentarse en el evento Ring Royale 2, organizado por Poncho de Nigris.

El posible duelo no surge de la nada. Ambas figuras del reguetón mexa ya habían protagonizado roces e indirectas en el pasado, lo que dejó una rivalidad latente entre sus seguidores.

Las cantantes de reguetón mexa han tenido sus roces en redes sociales donde se dicen de todo / Especial

De las redes al ring

Todo se reactivó cuando fans comenzaron a pedir el enfrentamiento. La primera en responder fue Yeri Mua, quien fiel a su estilo no dudó en poner condiciones:

“Paga chido y jalo”

La respuesta de Bellakath no tardó en llegar, dejando claro que el interés es mutuo:

Las artistas ya aceptaron subirse al ring siempre y cuando exista una buena propuesta económica / Especial

“Jalo :)”

Ambas frases se viralizaron rápidamente, desatando una ola de comentarios, memes y expectativas entre sus fandoms, quienes ya ven este enfrentamiento como uno de los más esperados.

Ring Royale quiere peleas virales

El propio Poncho de Nigris confirmó que ya se preparan combates que prometen romper internet:

Ring Royale 2 podría tener uno de los encuentros mas esperados de todos los tiempos / Redes Sociales

"Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales !!!! Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo"

Aunque aún no hay cartel oficial, el nombre de Bellakath vs Yeri Mua ya suena fuerte entre los rumores.

¿Qué es Ring Royale?

Ring Royale es un evento donde celebridades se enfrentan en peleas de boxeo amateur, con todas las medidas de seguridad. La primera edición, realizada en la Arena Monterrey en marzo de 2026, rompió récords de audiencia, especialmente con combates mediáticos como el de Carlos Trejo vs Alfredo Adame.

Para su segunda edición, la apuesta es clara: más espectáculo, más polémica y peleas que dominen las redes. Y si algo ha quedado claro, es que una pelea entre Bellakath y Yeri Mua tiene todos los ingredientes para lograrlo.

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