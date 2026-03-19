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¿Cazzu vs Ángela Aguilar?: Poncho de Nigris propone pelea en Ring Royale

Poncho de Nigris encendió redes al proponer a Cazzu vs Ángela Aguilar en el ring. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:56 - 19 marzo 2026
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Una idea “en broma” encendió el chisme y los memes.

Las redes se prendieron otra vez. Esta vez, Poncho de Nigris soltó una propuesta que nadie vio venir: poner a Cazzu y Ángela Aguilar frente a frente… pero en un ring. La idea, lanzada como pregunta, bastó para desatar comentarios, memes y todo un debate entre fans.

El “ring” entre Cazzu y Ángela Aguilar ya lo armó internet.

¿Pelea real o puro show?

Todo empezó cuando Poncho compartió en redes una imagen generada con inteligencia artificial donde ambas cantantes aparecen caracterizadas como boxeadoras.

La publicación venía acompañada de una frase directa:

“¿Sí o no? #ringroyale”

El chisme que no suelta internet

La reacción no es casual. El tema entre Cazzu y Ángela Aguilar lleva meses dando de qué hablar por su vínculo con Christian Nodal.

Por un lado, Cazzu tuvo una relación con el cantante y tienen una hija en común. Después, Ángela Aguilar confirmó su relación con Nodal e incluso contrajeron matrimonio poco tiempo después de la ruptura.

La idea de enfrentar a Cazzu y Ángela Aguilar desató memes y debate. / X

Desde entonces, cualquier mención que las junte en la misma conversación prende fuego en redes. Y esta vez no fue la excepción.

Ring Royale: golpes, fama y viralidad

La idea tampoco salió de la nada. Poncho viene de organizar Ring Royale 2026, un evento donde influencers y celebridades se suben al ring en combates de boxeo amateur.

El show se volvió tendencia por su mezcla de espectáculo, polémica y entretenimiento digital, acumulando millones de vistas en plataformas.

Poncho de Nigris es un polémico influencer mexicano que organizó el evento Ring Royale/IG: @ponchodenigris

Tras ese éxito, el propio Poncho ha dejado ver que quiere subir la apuesta en futuras ediciones… y claramente el público ya empezó a hacer sus propias “peleas soñadas”.

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