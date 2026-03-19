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¿Cazzu vs Ángela Aguilar?: Poncho de Nigris propone pelea en Ring Royale
Las redes se prendieron otra vez. Esta vez, Poncho de Nigris soltó una propuesta que nadie vio venir: poner a Cazzu y Ángela Aguilar frente a frente… pero en un ring. La idea, lanzada como pregunta, bastó para desatar comentarios, memes y todo un debate entre fans.
¿Pelea real o puro show?
Todo empezó cuando Poncho compartió en redes una imagen generada con inteligencia artificial donde ambas cantantes aparecen caracterizadas como boxeadoras.
La publicación venía acompañada de una frase directa:
“¿Sí o no? #ringroyale”
Sí o No ? #ringroyale pic.twitter.com/RCuabmV7D0— Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 18, 2026
El chisme que no suelta internet
La reacción no es casual. El tema entre Cazzu y Ángela Aguilar lleva meses dando de qué hablar por su vínculo con Christian Nodal.
Por un lado, Cazzu tuvo una relación con el cantante y tienen una hija en común. Después, Ángela Aguilar confirmó su relación con Nodal e incluso contrajeron matrimonio poco tiempo después de la ruptura.
Desde entonces, cualquier mención que las junte en la misma conversación prende fuego en redes. Y esta vez no fue la excepción.
Ring Royale: golpes, fama y viralidad
La idea tampoco salió de la nada. Poncho viene de organizar Ring Royale 2026, un evento donde influencers y celebridades se suben al ring en combates de boxeo amateur.
El show se volvió tendencia por su mezcla de espectáculo, polémica y entretenimiento digital, acumulando millones de vistas en plataformas.
Tras ese éxito, el propio Poncho ha dejado ver que quiere subir la apuesta en futuras ediciones… y claramente el público ya empezó a hacer sus propias “peleas soñadas”.