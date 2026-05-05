VIDEO: Tren choca contra pipa con combustible y provoca explosión mortal en Querétaro

Un fuerte accidente ferroviario sacudió la carretera estatal 100, a la altura del Puente de Viborillas, en Querétaro, luego de que un tren impactara contra una pipa que transportaba diésel, provocando una explosión que dejó como saldo dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, además de una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, confirmó el saldo preliminar del siniestro y detalló que la magnitud del impacto generó una situación crítica que obligó a desplegar a distintas corporaciones de rescate.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren”, precisó.

El tren impactó directo en el tanque de combustible de la pipa, lo que originó la gran explosión / Especial

Explosión y caos tras el impacto

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de los municipios de El Marqués y Colón, en el accidente también estuvo involucrada una camioneta que se encontraba en la zona, lo que complicó aún más la escena tras el impacto. La explosión generó un incendio de gran magnitud que derivó en una columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, formando incluso una nube tóxica que alertó a los habitantes cercanos.

El personal de emergencia brindó atención inmediata a un lesionado grave, quien será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, control del incendio y levantamiento de cuerpos por parte de peritos.

El saldo preliminar de las autoridades es de 2 muertos y un herido / Redes Sociales

Así ocurrió el choque entre el tren y la pipa

Videos captados por ciudadanos revelan el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa que la pipa se detuvo unos segundos antes de intentar cruzar las vías del tren, mientras detrás de ella se encontraba otro vehículo y una camioneta estacionada debajo del puente.

Al avanzar, el tren impactó directamente contra el contenedor de combustible, partiendo la unidad prácticamente a la mitad y provocando una explosión inmediata que derivó en el incendio. La escena fue caótica, obligando a detener la circulación y a implementar un operativo de emergencia en toda la zona.

La explosión pudo ser vista desde varios kilómetros a la redonda / Redes Sociales

Operativo y afectaciones viales

En el sitio trabajaron elementos de la Policía Estatal (POES), corporaciones municipales, Protección Civil estatal, así como servicios aéreos y cuerpos de bomberos, quienes continúan con las maniobras para controlar los riesgos derivados del siniestro.

Las autoridades informaron que la circulación en la carretera estatal 100 se mantiene lenta debido a las labores de atención, por lo que exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

Las autoridades cercaron el lugar para levantar los cuerpos y remover los escombros / Redes Sociales

Un punto clave en la movilidad

El Puente de Viborillas, ubicado en el municipio de Colón, es un punto estratégico de tránsito en Querétaro, ya que conecta diversas comunidades y facilita el flujo hacia zonas industriales y agrícolas, lo que explica la alta circulación de vehículos de carga en el área.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente que dejó una escena de devastación y luto en la región.

El momento del impacto 👇🏻