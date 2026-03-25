Metrobús CDMX: Choque entre dos unidades de Línea 5 deja 15 lesionados

La Línea 5 del Metrobús se vio afectada en su servicio este miércoles 25 de marzo, luego de un choque por alcance entre dos unidades en la estación San Juan de Aragón, sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejando un saldo de 15 lesionados.

La unidad que provocó el choque acabó con el parabrisas destrozado/X: @OMGNotiMorelos

¿Cómo ocurrió el choque en la Línea 5 del Metrobús?

De acuerdo con una tarjeta informativa publicada por el Metrobús de la Ciudad de México: “el incidente ocurrió cuando una unidad en proceso de ingreso a la estación se impactó con otra que estaba detenida, debido a una inadecuada distancia de aproximación”.

Atención a lesionados tras el accidente

Tras el choque, ambos operadores dieron aviso al Centro de Control, activando los protocolos de atención, lo que permitió que de inmediato llegaran unidades de emergencia para atender la situación.

Se desplegaron ambulancias con paramédicos, quienes evaluaron las lesiones de los pasajeros afectados, considerando que ninguna era de gravedad. Sin embargo, varios de ellos fueron trasladados al Hospital de La Villa.

El saldo de este accidente del Metrobús es de 15 lesionados/X: @NoticiasImagen

Posible causa del accidente

Aunque no es información oficial, trasciende que la causa de este choque por alcance entre dos unidades del Metrobús habría sido una falla en los frenos del camión que se impactó por detrás.

Esto provocó que tanto los pasajeros que iban en la unidad en movimiento como los que estaban en la detenida salieran proyectados hacia adelante, golpeándose algunos de ellos con tubos y asientos.

El accidente extraoficialmente se dice que sucedió por una falla en los frenos de una unidad/X: @OMGNotiMorelos

Afectaciones en el servicio