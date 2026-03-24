Ciudad de México lanza "Tarjeta Azul" para proteger a las infancias rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México presentó la campaña "Cero Tolerancia - Tarjeta Azul" en alianza con UNICEF, ONU Mujeres y el sector hotelero. Esta iniciativa busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en hoteles de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026. La estrategia utiliza el lenguaje del arbitraje deportivo para sensibilizar a turistas y ciudadanía sobre la corresponsabilidad en la seguridad infantil.

Jorge Guerrero, Director General de Servicios al Turismo, destacó el compromiso de las autoridades con entornos libres de violencia. "Desde el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Turismo trabajamos todos los días para que nuestros hoteles sean entornos seguros". Guerrero subrayó que este legado de protección es lo que desean compartir con el mundo entero.

Unicef es parte de los creadores de la tarjeta | AP

Por su parte, Maki Kato, Representante Adjunta de UNICEF en México, enfatizó la ilegalidad de estos actos. "La explotación sexual infantil es un delito y no tiene cabida en esta ciudad", sentenció la funcionaria durante el lanzamiento. Kato definió la Tarjeta Azul como una invitación para que cada persona actúe como un árbitro fuera de la cancha.

¿Cuáles son las estrategias en los hoteles para proteger a los niños?

Javier Puente, Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, aseguró que el personal está listo para intervenir. "Los hoteles son el lugar seguro de la colonia y su personal está capacitado para resolver cualquier incidencia", afirmó. Puente agradeció el apoyo de UNICEF para priorizar la seguridad de las infancias en toda la comunidad turística.

Gabriela González, Directora del Consejo Ciudadano, recordó que una llamada puede cambiar el destino de una persona vulnerable. "En el Consejo Ciudadano nos unimos a la estrategia desde nuestra Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas". González destacó que ofrecen apoyo jurídico y psicológico especializado para víctimas y testigos que decidan denunciar a tiempo.

Javier Puente | Travel & News

Dosia Calderón, Representante Auxiliar de UNFPA, señaló que el éxito del Mundial se medirá por la capacidad de protección. "La 'Tarjeta Azul' no es solo un símbolo de vigilancia, es un aliado estratégico en la defensa de los derechos humanos". Según Calderón, es fundamental que visitantes y ciudadanos comprendan que la prevención es una responsabilidad compartida por todos.

ONU Mujeres advirtió que las desigualdades y la discriminación exponen más a las niñas y mujeres adolescentes. La campaña no solo busca actuar ante el riesgo, sino fortalecer entornos más informados y protectores en la capital. A nivel mundial, las estadísticas muestran que las niñas representan el 72 por ciento de las víctimas de trata.

Protección a infancias rumbo al Mundial 2026

Finalmente, las organizaciones recordaron que no es necesario tener certeza absoluta para reportar una situación sospechosa al 9-1-1. También se encuentran disponibles la Línea contra la Trata (800 55 33 000) y la Denuncia Anónima 089. El objetivo es que los grandes eventos internacionales de futbol convivan con entornos seguros para toda la niñez.