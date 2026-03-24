¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”

Con la Copa del Mundo a celebrarse en México en puerta, la Federación Mexicana de Futbol oficializó su incorporación a la campaña “Hecho en México”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial que busca fortalecer el orgullo nacional y promover el consumo de productos mexicanos.

Durante el evento estuvieron presentes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, así como altos representantes de las empresas que conforman esta iniciativa, la cual avanza en su segunda etapa.

La FMF fue certificada desde hace cuatro meses, por lo que Arriola destacó la importancia de sumar al futbol a esta estrategia: “Muchas gracias por convocar al futbol a esta gran fiesta. Gracias a todas las empresas que están aquí; estamos muy felices de que la Selección Nacional esté certificada dentro de una iniciativa muy clara, que es promover a México”, señaló.

Mikel Arriola e Ivar Sisniega | MexSport

¿Será el evento deportivo más grande?

El directivo subrayó que, a menos de tres meses del arranque del Mundial, el país volverá a colocarse ante los ojos del mundo: “Estamos a 79 días del Mundial; México volverá a ser el centro del escenario global y, cuando el mundo nos mire, no solo verá partidos históricos y estadios llenos, eso nos motiva a competir en la gran justa”.

Arriola también dimensionó el alcance del torneo, al asegurar que será el evento deportivo más grande en la historia, con una estimación de audiencia para el partido inaugural de más de seis millones de personas, superando lo registrado en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Mikel Arriola l IMAGO7

En lo deportivo, adelantó que la Selección Nacional de México contará con mejores condiciones de preparación, incluyendo un mes y medio de concentración y el doble de partidos de preparación en comparación con sus rivales.

Impacto económico importante

El impacto económico también será clave. De acuerdo con proyecciones de FIFA, este mundial superaría el ciclo económico del de Rusia en un 80% y 70% más que el de Catar. Además de inversiones en infraestructura como la del Estadio Banorte, que fortalecerán el desarrollo del futbol nacional al ser la casa del Atlante, Cruz Azul y América.

Por su parte, Rodríguez Zamora prevé la llegada de más de cinco millones de turistas durante el torneo, con un crecimiento del 44% en la actividad turística y la generación de empleos en todo el país. Además, se impulsarán rutas y experiencias para promover la riqueza cultural de los 32 estados.

Molotov, MC Davo y Mikel Arriola en evento I Iliany Aparicio