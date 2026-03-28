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Futbol

A 75 días: 'El Mundial Olvidado', el torneo femenil en México 1971, no reconocido por FIFA, que tiene el récord de asistencia para un juego de mujeres

Mundial Olvidado dde 1971 l RRSS
Ramiro Pérez Vásquez 00:01 - 28 marzo 2026
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En verano de 1971, la Ciudad de México fue escenario de un acontecimiento que se convertiría en una joya oculta de la historia deportiva: el llamado “Mundial Femenil” no oficial. Aunque no contó con el respaldo de FIFA, el torneo reunió a selecciones de distintas partes del mundo y capturó la atención de miles de aficionados.

El certamen se disputó entre el 15 de agosto y 5 de septiembre, con el Coloso de Santa Úrsula como principal testigo de los encuentros. Sin embargo, lo que ocurrió en esa edición femenina rompió esquemas: decenas de miles de personas asistieron para ver a mujeres jugar al futbol en una época donde su participación era minimizada o incluso rechazada.

Evento realizado con IA l IA

La gran final enfrentó a México contra Dinamarca en un ambiente electrizante. Las gradas lucían repletas, y el entusiasmo del público reflejaba algo más que un simple partido y que destacó figuras que más adelante se convertirían en referentes para el futbol mexicano: Alicia “la Pelé” Vargas, María Eugenia Rubio “la Peque”, Elsa Huerta, Martha Coronado, entre otras.

¿Cuántos espectadores tuvo?

Se estima que más de 100 mil personas acudieron a ese encuentro, estableciendo un récord histórico de asistencia para un partido femenil que perduró durante décadas. Sin embargo, este hito quedó fuera de los registros oficiales debido a la falta de reconocimiento institucional.

El torneo fue organizado por entidades independientes, en un contexto donde la propia FIFA aún no impulsaba competiciones femeninas. Esto provocó que, a pesar de su éxito rotundo, el evento quedara marginado de la narrativa oficial del futbol mundial.

Estadio Azteca en su inauguración | MEXSPORT

A lo largo de los años, esta historia comenzó a resurgir gracias a investigaciones, testimonios y producciones audiovisuales que buscaban rescatar la memoria de aquellas pioneras. Uno de los trabajos más destacados es el documental Copa 71, que reconstruye los momentos más emblemáticos del torneo.

El Estadio Azteca ha sido testigo de momentos históricos en Mundiales | MexSport

Un simbolo de lucha

“El Mundial Olvidado”, como muchos lo llaman hoy, representó un símbolo de lucha y visibilidad para las mujeres en el deporte. Las jugadoras que participaron desafiaron prejuicios y abrieron camino para generaciones futuras.

Hoy al recordar ese torneo en México nos lleva a la memoria que fue un pilar importante para el crecimiento a nivel mundial. No solo por sus cifras impresionantes, sino por su impacto cultural y social, y que aún sigue oculto entre las historias del deporte.

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