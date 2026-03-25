A 78 días de la Copa del Mundo: En el debut del Tri vs Bélgica en México 1986, el sonido local falló y el Himo Nacional sonó a capela

Cada vez está más cerca la tercera inauguración de una Copa del Mundo en el Estadio Azteca; sin embargo, más allá de que será única, tenemos que recordar las anteriores vividas en el inmueble más representativo para México.

La ceremonia de los himnos nacionales sin dudar es uno de los momentos más representativos en la historia del torneo, pero los recuerdos acerca de esta situación, siempre remontan a las pistas que ya se tienen destinadas para este momento, algo que fue un tanto diferente en 1986.

Explanada del Estadio Azteca en el Mundial México 1986 | MexSport

Las voces mexicanas unidas al mismo tiempo

La inauguración de México 1970 se dio entre la Selección Mexicana enfrentando a la Unión Soviética en un 0-0 final, pero 16 años después, el rival fue Bélgica, dentro de la misma sede que contó la historia de Pelé como campeón del mundo por tercera vez en su carrera.

Cuando llegó el momento del protocolo previo al inicio del partido entre mexicanos y belgas, una de las situaciones más inesperadas tuvo lugar en un recinto abarrotado por más de 90,000 aficionados, el sonido local falló, dejando muchas dudas con respecto a lo que sucedería con el Himno Nacional Mexicano.

Equipo mexicano de la Copa del Mundo 1986 | MexSport

No había notas que seguir brindadas por el 'Coloso de Santa Úrsula', solo se tenía la presencia de los fanáticos mexicanos en el inmueble más imponente del país. Fue entonces que la idea apareció, al mismo tiempo, aficionados, jugadores y muchos más mexicanos que se habían dado cita aquel martes 3 de junio del 86, entonaron al mismo tiempo totalmente a capela el Himno Nacional Mexicano, escrito por Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó, aunque las notas musicales no fueron requeridas en esta ocasión.

¿Qué tanto habrá funcionado como un envión anímico? Realmente no hay manera de medirlo, pero aquella ocasión fue la primera vez en la que un equipo mexicano se llevó la victoria en su primer duelo del torneo, con un triunfo 2-1 conseguido mediante los goles de Fernando Quirarte al minuto 24' y Hugo Sánchez al 40'. Por parte del cuadro visitante, la anotación la consiguió Erwin Vandenbergh.

El regreso del 'Coloso de Santa Úrsula'

Después de las remodelaciones, México volverá a abrir el Estadio Azteca para enfrentarse a la Selección de Portugal, que aunque estarán presentes sin Cristiano Ronaldo, son uno de los equipos candidatos a llevarse el trofeo de campeones; sin embargo, su siguiente rival también es europeo y además, un viejo conocido.

Hugo Sánchez en el Mundial de México 86 | MexSport