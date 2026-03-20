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Futbol

Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana

Emiliano Arias Pacheco 16:27 - 20 marzo 2026
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El mediocampista del Real Betis utilizó sus redes sociales para comentar la responsabilidad de portar la verde

Álvaro Fidalgo fue la gran sorpresa de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, para los encuentros ante Portugal y Bélgica. El jugador del Real Betis se convirtió en uno de los objetos más deseados por Javier Aguirre, por lo que aprovechó la primera ventana internacional para convocarlo.

Ante la decisión del Vasco y el Tricolor, Fidalgo aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje para toda la afición mexicana. El exjugador del América comentó que la convocatoria con el cuadro nacional es uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto,  profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana", comentó Fidalgo.

¿Quiénes también sorprendieron en la convocatoria del Tricolor?

Además del ‘Maguito’, Javier Aguirre sorprendió con la convocatoria de ciertos futbolistas, ya sea por su actual rendimiento o su último llamado con el Tricolor. El primero es Guillermo Ochoa, quien no era un habitual en las listas de la Selección Mexicana desde la pasada Copa Oro, aunque la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió la puerta.

Por otro lado, el llamado de Guillermo Martínez también llamó la atención en mesas de debates y redes sociales, aunque puede ser justificado por su altura. El delantero de los Pumas es uno de los arietes más altos del balompié nacional, por lo que el juego aéreo será fundamental para el esquema de cara al Mundial.

Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

Los encuentros ante Portugal y Bélgica

El primer compromiso de la Selección Mexicana será ante su similar de Portugal, en el Estadio Azteca -ahora Banorte-. El sábado 28 de marzo, el conjunto de Javier Aguirre recibirá a los lusitanos en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula. 

Por su parte, México y Bélgica se verán las caras el próximo martes 31 de marzo, aunque fuera del territorio nacional. El Tricolor fungirá de local -como en todas sus visitas a Estados Unidos- en el mítico Campo del Soldado, casa de los Chicago Bears.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
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