Las curiosidades de la convocatoria del Tri de cara a los partidos ante Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana ya tiene elegidos a sus jugadores de cara a los partidos ante Portugal y posteriormente ante Bélgica como parte de la reapertura del Estadio Banorte y como parte también de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque sea una lista que contiene nombres esperados por la afición, la realidad es que hay algunos otros que conforman una convocatoria diferente a las anteriores, haciendo peculiar el llamado del 'Vasco' Aguirre a tan solo meses de volver a dirigir una Copa del Mundo.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Curiosidades de la convocatoria del Tri

Si bien el tema de los jugadores no nacidos en México ha sido polémico para muchos aficionados, esta convocatoria no ha sido la excepción en cuanto a llamar a algunos de ellos, pues esta vez cuenta con seis futbolistas no nacidos en territorio azteca con nombres relevantes como:

Richard Ledezma

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Julián Quiñones

Germán Berterame.

Álvaro Fidalgo es el más reciente naturalizado en ser convocado con el Tri | AFP

Además, este Tri contará con la presencia de cinco jugadores que son parte de la categoría Sub-23:

Everardo López

Denzell García

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Armando 'Hormiga' González

Estos jugadores, hacen que el promedio de edad sea diferente, incluso teniendo la presencia de un veterano como Guillermo Ochoa, pues el resultado en del promedio de edad entre los convocados es de: 26 años y 10 meses.

Otro de los detalles importantes es que el mediocampo titular que ganó la última Copa Oro no está disponible, es decir: Edson Álvarez, Marcel Ruíz y Gilberto Mora, todos ellos fuera por lesión. En cuanto al regreso de Memo Ochoa, su última convocatoria fue en la Copa Oro 2025, pero su último partido se remonta al 16 de noviembre de 2024 en la derrota 2-0 en contra de Honduras.

Una selección 'bajita'

En cuanto al físico de los futbolistas mexicanos, este es otro detalle que hay que resaltar, pues en el medio terreno con estas ausencias ya mencionadas, ningún jugador de las posiciones del medio terreno supera el 1.80:

Erik Lira: 1.72

Denzell García: 1.70

Carlos Rodríguez: 1.71

Orbelín Pineda: 1.69

Obed Vargas: 1.75

Álvaro Fidalgo: 1.74

Erick Sánchez: 1.67

Brian Gutiérrez: 1.78