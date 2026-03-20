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Futbol

Monterrey levanta la mano para albergar los juegos de Irán en la Copa del Mundo

El 'Gigante de Acero' recibirá el partido entre dos de los mejores planteles de la Liga MX | Imago7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:32 - 20 marzo 2026
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El Host City Manager de la ciudad mundialista aseguró que el norte está listo para el reto

Lo que debería ser una fiesta que une al mundo se está convirtiendo en una auténtica ‘pesadilla’ para uno de los países anfitriones. La Copa del Mundo 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, comenzó con el pie izquierdo su cuenta final rumbo al 11 de junio del 2026, sin embargo, un altercado social podría mermar el verano futbolístico.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

Monterrey se une a la causa

Luego de que Estados unido vivió un ‘tenso’ momento con la Selección de Irán, está anunció su renuncia a participar en la justa mundialista. Tras el incidente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la selección de medio oriente a continuar dentro del torneo.

Pese a la bienvenida de Trump y sus declaraciones prometiendo  la ‘seguridad’ de los visitantes, la moneda de la participación de Irán aún está en el aire. Ante la problemática, Alejandro Hütt, Host City Manager, levantó la mano para ‘candidatear’ a Monterrey como la nueve sede de la selección Iraní.

Alejandro Hütt | MEXSPORT

Durante una entrevista, Hütt aseguro que la ciudad de Monterrey está lista para albergar más juegos de la Copa del Mundo, recalcando su compromiso con el torneo y su calidad de infraestructura.

Te diría primero que nada no hay nada oficial, la información que tenemos de parte de FIFA es que todo sigue en pie, de acuerdo al calendario del 6 de diciembre, pero lo que también te puedo confirmar es que nosotros, Monterrey como sede, estamos listos”, aseguró Alejandro Hütt.
Estadio BBVA Bancomer visto desde afuera | IMAGO7

¿Monterrey con más juegos del Mundial?

Ante la negación de Irán de jugar en territorio estadounidense y con la candidatura de Monterrey, su Host City Manager también declaró que la ciudad merece más partidos y que en caso de abrirse la puerta de más partidos, ‘estarán atentos’ para analizar el calendario y organizar todo de la mejor manera posible.

Habría que ver de acuerdo a calendario fechas y todas las implicaciones, pero Monterrey siempre levanta la mano para ser sede porque creo que es lo que se merece esta ciudad, esta afición y estaremos atentos si es que llega a haber oficialmente alguna de estas posibilidades”, añadió.
La Selección de Irán abrió la posibilidad de no participar en el Mundial 2026 | AP

Actualmente tal y como lo confirmó Alejandro Hütt, los planes de la FIFA son que Irán no cambie de sede en sus juegos de Fase de Grupos y todo se mantenga igual, sin embargo, en casos de un posible cambio, México (específicamente Monterrey) podría ser la clave para continuar de la mejor manera la fiesta del futbol.

Irán salió sorteado para jugar el Partido del Orgullo | AP&amp;nbsp;
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