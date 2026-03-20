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Futbol

Italia anuncia convocatoria para el repechaje del Mundial 2026

Gennaro Gattuso en un partido de Italia l AP
Jorge Armando Hernández 07:45 - 20 marzo 2026
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La Selección Italiana enfrentará a Irlanda del Norte con el objetivo de conseguir el boleto a la justa

Italia ya tiene listos a los 28 jugadores que disputarán el partido de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. La 'Azzurri' busca clasificar al Mundial por primera vez desde Brasil 2014, por lo que Gennaro Gattuso dispuso de sus mejores elementos para esta Fecha FIFA.

El equipo nacional italiano terminó la Fase Eliminatoria como segundo lugar del Grupo I, después de perder 4-1 ante Noruega. Esta situación provocó que fuese obligado a jugar la Reclasificación, donde enfrentará a Irlanda del Norte.

La Selección de Italia enfrentará a Irlanda del Norte l X: @Azzurri

Actualmente, el equipo vive una crisis futbolística, a pesar de su buen desempeño en la Eurocopa 2024, este podría ser el tercer mundial consecutivo donde no clasifique el equipo italiano, por lo que Gattuso sabe que la victoria no es negociable.

La lista de Gennaro de Gattuso para los Play-Offs ante Irlanda del Norte

  • Porteros: Elia Caprile (Cagliari Calcio), Marco Carnessechi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (SSC Napoli)

  • Defensas: Alessandro Bastoni (Inter Milán), Alessandro Buongiorno (SSC Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal FC), Andrea Cambiaso (Juventus FC) , Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco ( Inter de Milán), Federico Gatti (Juventus FC), Gianluca Mancini (AS Roma), Marco Palestra ( Cagliari Calcio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (SSC Napoli)

  • Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter de Milán), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Inter de Milán), Manuel Locatelli ( Juventus FC), Niccolò Pisilli (AS Roma), Sandro Tonali (Newcastle United)

  • Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool FC) , Francesco Pio Esposito (Inter de Milán), Moise Kean (ACF Fiorentina), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui ( Al-Qadisiyah FC), Gianlucca Scamacca (Atalanta)

Resultados de Italia en Fase Regular de Eliminatorias UEFA

Desde el inicio de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, el equipo 'Azzurri' comenzaría con una derrota por 3-0 ante Noruega, este último clasificó directamente al ser líder del Grupo I.

En su segundo partido, los dirigidos por Gennaro Gattuso se midieron contra la Selección de Moldavia a la cual derrotaron por marcador de 2-0, lo que les permitió obtener sus primeros tres puntos en su grupo.

En la fecha FIFA de septiembre, el rival a vencer fue Estonia a quien derrotaron por goleada de 5-0, ahora con seis puntos posibles, los italianos adquirian más confianza y se mantenían en buena posición dentro de su clasificación. Esto les vastó para el siguiente duelo ante Israel, donde 'La Azzurri' sufrió más de la cuenta y se llevó una victoria infartante 4-5.

Italia se volvía a encontrar con Estonia e Israel en las Eliminatorias que disputaron en octubre, ambos partidos fueron ganados por los italianos; sin embargo, cayeron por goleada 4-1 ante Noruega quienes los obligaron a jugar el repechaje, tomando en cuenta que quedaron en segundo lugar de grupo y la diferencia de goles.

Federico Chiesa regresa a la Selección de Italia tras dos años de ausencia l AP

Sorprende en la convocatoria el regreso de Federico Chiesa proveniente del Liverpool tras dos años de ausencia vistiendo la playera de 'Los Azzurrri'.

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