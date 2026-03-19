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Futbol

¿Arrepentido? Martín Anselmi quiere aclarar su salida con Cruz Azul

Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 09:13 - 19 marzo 2026
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El estratega argentino comentó en entrevista con 'Te Dejo En Orsai' su relación con La Máquina y Víctor Velázquez

La historia entre Martín Anselmi y Cruz Azul siempre estará en el recuerdo de los aficionados de La Máquina. El estratega argentino dejó al club cementero para cumplir el sueño europeo, sin embargo, no se pudo establecer en el Porto y su sueño terminó muy rápido.

A su regreso a este lado del mundo, el estratega comentó en entrevista con 'Te Dejo En Orsai' su deseo de aclarar las cosas con Víctor Velázquez, presidente del club. Anselmi comentó que quiere mucho al conjunto celeste.

"Quiero mucho a Cruz Azul. Quiero que le vaya bien a Cruz Azul. La hinchada de Cruz Azul va estar ahí por siempre y creo que en algún momento, sobre todo con Víctor (Velazquez), que es el presidente de Cruz Azul, debemos tomarnos un café y hablar", expresó Anselmi.
Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué más dijo Martín Anselmi sobre Víctor Velázquez?

El actual estratega de Botafogo comentó que su relación con el Ingeniero Velázquez era buena, sin embargo, quedó fracturada tras la polémica salida al balompié luso. Anselmi aseguró que la forma en la que terminó su relación con Cruz Azul no fue la óptima, por lo que le gustaría recomponer las cosas.

"La relación que nosotros teníamos y el sentimiento que yo tenía para con él (Velázquez) realmente... no te digo que un padre, pero una persona que formaba parte de mi círculo íntimo y de mi familia; que eso se rompa es lo que más me duele porque lo sigo pensando. Me duele porque lo que construímos juntos, el camino, lo que hemos vivido, terminar de esa forma, a mí no me gusta", agregó Anselmi.

Martín Anselmi deja Cruz Azu para ir a Europa | IMAGO7

La conexión del aficionado celeste con Anselmi

Además del deseo de la reunión, Martín Anselmi comentó que la conexión que generó con la afición de Cruz Azul fue algo indescriptible. El estratega argentino fue claro y, aunque lo comparó con Independiente del Valle, aseguró que La Máquina fue ese primer gran amor que tuvo.

"Se generó una conexión con el hincha que yo nunca voy a olvidar en mi vida, porque fueron especiales, así como Independiente del Valle fue especial por todo lo que me dio, lo que descubrí, lo que aprendí y lo que conseguimos, la hinchada de Cruz Azul es la primera vez que una hinchada me brinda ese cariño. El club me generó ese primer amor con esa conexión de los hinchas que siempre va a estar dentro de mi corazón", sentenció.
Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
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