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¡Se quieren mucho! Yosgart y Andrés Gudiño protagonizan momento icónico entre porteros
Después del partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, Yosgart y Andrés Gudiño protagonizaron un momento bastante cómico.
El momento no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde la cantidad de memes no se hizo esperar por el momento tan curioso entre porteros de la Máquina.
Un abrazo entre porteros de Cruz Azul
El periodista de Fox Sports tuvo un momento con el actual portero titular de Cruz Azul, donde le formularon unas preguntas a Andrés Gudiño. En una de las dudas que le realizó el Chaco Giménez, le trataron de pasar los audífonos al arquero de La Máquina, pero esto no se pudo y terminó abrazado con el exportero de Celeste; en esa posición respondió la pregunta.
La leyenda celeste felicitó a Gudiño por el momento que está atravesando y de paso preguntó si en el gol que recibió le taparon la visión, lo que generó una reacción tardía.
#Concachampions | MOMENTOS SUBLIMES DE LA TELEVISIÓN MEXICANA— Ramón Valencia 🎮 🇲🇽 (@ramonovic09) March 18, 2026
@El_Re_Portero entrevistando a #Gudiño Portero de #CruzAzul y Yosgart Le pasa Los audífonos 🎧 a Gudiño y vean lo que pasó. pic.twitter.com/Gpf1fdx2Fo
¿Quién será el titular ante Mazatlán?
Después del momento cómico, le preguntaron acerca de las declaraciones de Larcamon sobre la decisión de que Kevin Mier será el titular en el partido ante los Cañoneros, a lo que Gudiño contestó:
Las decisiones que tome el entrenador no me corresponden, siempre son respetables y, como buen soldado, tengo que seguirlas
Lo que me toca a mí es estar en mi mejor nivel, para cuando se me requiera y así poder hacer grandes partidos
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