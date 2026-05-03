¿Llega al Mundial? César 'Chino' Huerta vuelve a las canchas tras más de 6 meses fuera

La Selección Mexicana y Javier Aguirre han recibido una noticia que mezcla alivio con incertidumbre. Tras una ausencia que se prolongó por más de seis meses, César ‘Chino’ Huerta finalmente volvió a tener minutos con el Anderlecht, reactivando la cuenta regresiva para determinar si podrá subirse al avión mundialista.

César Chino Huerta | AFP

REGRESA 'CHINO' HUERTA

El extremo mexicano puso fin a una racha de 187 días de inactividad al ingresar de cambio en el duelo donde su equipo, el Anderlecht, cayó 3-1 ante el Club Brujas. Huerta disputó apenas 14 minutos, pero significaron el cierre de un largo proceso de recuperación tras una compleja lesión en la pelvis sufrida el pasado 28 de octubre de 2025, durante un partido de copa ante el Ninove.

Desde aquel encuentro, el exjugador de Pumas se vio obligado a ver el resto de la temporada desde las gradas, perdiendo el ritmo competitivo justo en el año previo a la Copa del Mundo.

¿LE ALCANZA PARA IR AL MUNDIAL?

Antes de su lesión, Huerta se había consolidado como un elemento recurrente en las convocatorias del "Vasco". Sin embargo, su estatus actual es una incógnita. Javier Aguirre ha sido tajante respecto a los jugadores que han lidiado con problemas físicos de cara a la justa internacional:

“Ya hablé con ellos, ningún jugador que no esté al 100% de sus capacidades tiene cabida en la lista final para el Mundial”,

Esta declaración pone al 'Chino' en una posición comprometida. Aunque ya tiene el alta médica, su falta de ritmo futbolístico y el poco tiempo de juego antes del cierre de ligas son los principales obstáculos.

Javier Aguirre y César Huerta en Selección Mexicana | IMAGO7

Con la actividad oficial de clubes llegando a su fin, Huerta tiene pocas oportunidades para demostrar que su estado físico es el óptimo. El cuerpo técnico nacional tiene la mira puesta en el 30 de mayo, fecha límite para entregar la lista oficial de convocados.

El futuro de Huerta está en el aire: ¿Será suficiente su jerarquía previa para convencer a Aguirre, o la inactividad de más de medio año le pasará factura? El "Chino" ha vuelto, pero la carrera contra el reloj apenas comienza.