"Defiendes al Vasco porque tienes un hijo en el Tri" Chaco Giménez es destrozado en vivo

La tensión en los medios deportivos ha alcanzado su punto máximo a poco más de un mes de que inicie la Copa del Mundo. todo a consecuencia de la Selección Mexicana y las decisiones que ha tomado Javier Aguirre.

Santiago Giménez durante uno de sus últimos partidos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Lo que prometía ser una mesa de análisis táctico en el programa Cuadro Titular de FOX terminó en un enfrentamiento personal de alto calibre entre el exfutbolista Christian 'Chaco' Giménez y el periodista Rubén Rodríguez.

'CHACO' GIMÉNEZ DEFIENDE AL 'VASCO'

El conflicto estalló cuando el análisis sobre la gestión de Javier 'Vasco' Aguirre subió de tono, derivando en acusaciones directas sobre la falta de objetividad del histórico exjugador de Cruz Azul.

La discusión comenzó cuando el 'Chaco' Giménez cuestionó la autoridad de Rubén Rodríguez para criticar los planteamientos del seleccionador nacional. Con un tono desafiante, el analista argentino-mexicano lanzó el primer dardo:

"Rubén, ¿vos le vas a decir al 'Vasco' cómo hacer las cosas? No, no sos entrenador", sentenció Giménez, intentando descalificar la postura del periodista.

Chaco Giménez esperaba más de Cruz Azul | IMAGO7

RUBÉN SEÑALA A GIMÉNEZ

Lejos de retroceder, Rodríguez contraatacó con una de las críticas más severas que ha recibido el 'Chaco' desde su incursión en los medios de comunicación. El periodista sugirió que el análisis de Giménez está totalmente sesgado por la presencia de su hijo, Santiago Giménez, en la nómina mundialista.

"No voy a permitir que la crítica se haga a un lado por intereses personales como tú los tienes; las cosas como son, tienes a un hijo en la Selección", disparó Rodríguez ante la mirada atónita del resto de los panelistas.

Visiblemente afectado pero manteniendo una postura defensiva, el 'Chaco' solo atinó a responder: "¿Y qué tiene?", tratando de normalizar su situación familiar frente a su labor profesional.

La situación llegó a un punto de no retorno que obligó a la conductora Claudia García a intervenir de manera inmediata para calmar los ánimos. El altercado provocó un silencio incómodo en el set, evidenciando la fractura que existe en la mesa de debate sobre si es posible separar el rol de padre del de analista deportivo en un entorno tan crítico como el del Tri.

Rubén Rodríguez | Captura de pantalla