¿Se pierde el Mundial? Luka Modric fuera por el resto de la temporada

Las alarmas se han encendido para la Selección de Croacia y del AC Milan. Lo que parecía un choque accidental en el partido contra la Juventus terminó en una noticia devastadora.

Luka Modric ha sido operado con éxito de una fractura compleja en el pómulo izquierdo, lo que pone fin a su temporada en la Serie A y deja una enorme interrogante sobre su participación en el Mundial 2026.

Stanislav Lobotka y Luka Modric disputan el balón | AP

El Milan confirmó que la intervención quirúrgica se realizó este lunes en la Clínica La Madonnina para tratar una "fractura multifragmentaria" del hueso cigomático. Aunque la operación fue un éxito total, el club informó que el mediocampista no volverá a jugar con la camiseta rossonera en lo que resta de la campaña.

El incidente ocurrió en el minuto 79 del Clásico italiano ante la Juve. Modric disputaba un balón dividido cuando sufrió un fuerte impacto cabeza contra cabeza con Manuel Locatelli.

¿Por qué peligra su presencia en la Copa del Mundo?

Para entender la magnitud del problema, estamos a escasas seis semanas del silbatazo inicial en Estados Unidos, México y Canadá. Una fractura de pómulo requiere no solo que el hueso suelde correctamente, sino que el jugador reciba el alta médica para realizar esfuerzos físicos de alto impacto y contactos accidentales, algo común en su posición.

Para el mundo del futbol, este no es un torneo cualquiera. Así como las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo perfilan este Mundial como el cierre de sus carreras internacionales, Luka Modric también está ante la que sería su última participación en la máxima justa.

El Balón de Oro de 2018 busca disputar su quinta Copa del Mundo (tras Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), un hito que lo colocaría en el olimpo definitivo del deporte.

Modric durante un partido con AC Milan | AP&nbsp;

Sin embargo, este sueño de despedirse por todo lo alto está en grave peligro. Con el inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá a poco más de un mes, la recuperación de una cirugía facial es extremadamente delicada.

Puntos clave de su recuperación:

Adiós a la Serie A: No jugará los partidos restantes con el Milan antes del cierre el 24 de mayo .

Tiempo límite: Tiene poco más de un mes para estar a punto físicamente.

Uso de protección: Es muy probable que, de llegar al Mundial, Modric tenga que utilizar una máscara protectora de fibra de carbono, similar a la que han usado otros jugadores tras lesiones faciales.

Modric no solo debe sanar físicamente, sino recuperar el ritmo de competencia sin arriesgarse a un nuevo impacto que complique su salud.