“Fui el primero en llegar… y los demás vinieron gracias a mí”: Cristiano Ronaldo lanza mensaje sobre su futuro

Cristiano Ronaldo volvió a encender la conversación en el mundo del futbol. En charla con Rio Ferdinand, el delantero portugués dejó claro que aún tiene temas importantes por revelar, aunque prefirió guardar detalles para más adelante.

“Hablaré al final de la temporada sobre muchos temas importantes”, aseguró, generando expectativa sobre lo que podría venir en su carrera.

Mensaje sobre su legado

El actual jugador del Al-Nassr también habló sobre su impacto en el futbol saudí, destacando su papel como pionero en la liga.

“Fui el primero en llegar a esta liga, y los demás vinieron gracias a mí”, afirmó, resaltando la influencia que ha tenido en la llegada de otras figuras internacionales.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

Llamado al respeto arbitral

Además, Cristiano aprovechó para enviar un mensaje sobre el arbitraje, pidiendo mayor comprensión hacia los jueces dentro del terreno de juego.

Deben respetar a los árbitros; aunque se equivoquen, son humanos y cometen errores

Con sus declaraciones, el portugués no solo reafirma su peso dentro y fuera de la cancha, sino que también deja abierta la puerta a posibles anuncios que podrían marcar el rumbo de su futuro cercano.